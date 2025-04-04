Ä»µï¤ß¤æ¤¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë½é¤á¤ÆÊì¿Æ¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡×Åö»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÄ»µï¤ß¤æ¤¡Ê44¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥Í¥¿¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿Åö»þ¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò²ÈÂ²¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä»µï¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÊì¿Æ¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤¬·ë¹½¥°¥í¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È²¼¸þ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Êì¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¤È¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¤ÏÁ´Éô½Ð¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿Æ¤âÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¶á¤¤¤ó¤Ç¸«¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£