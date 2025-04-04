Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÆ¹ñ´Û¡¢¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×Å¸¼¨¤Ø¡¡1972Ç¯ºÎ¼è¤ÎÉ¸ËÜ
¡¡13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÆ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢·î¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤¬4Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï·î¤ÎÀÐ¤ò1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤âÅ¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢72Ç¯¤Î¥¢¥Ý¥í17¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸=ÊÆ¹ñÂç»È´ÛÄó¶¡
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌó118¥°¥é¥à¤Î¸¼Éð´ä¤ÎÉ¸ËÜ¡£37²¯Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë´äÀÐ¤Î99.99%¤è¤ê¸Å¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬ºÇ¸å¤Ë·î¤Ø¤ÎÍ¿ÍÈô¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎËüÇî¤ÇÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¸òÎ®¡¢Î¹¹Ô¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢±§Ãè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸¼¨¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£·î¤ÎÀÐ¤ò´Þ¤àÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤Î±§Ãè¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤¹¸²Ãø¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡70Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÊÆ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢69Ç¯¤Ë¥¢¥Ý¥í12¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Ìó900¥°¥é¥à¤ÎÀÐ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼¹¨¼£¡Ë