¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤òºÆÅ¸¼¨¤ÈÀµ¼°È¯É½¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¡¡1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤â¿Íµ¤
È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÌÜ¶Ì¤ÎÅ¸¼¨¤À¤Ã¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤¬º£·î13Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âºÆ¤ÓÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î¥¢¥á¥ê¥«´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤Ï±§ÃèÁ¥¥¢¥Ý¥í12¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËüÇî¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤È¤·¤Æ5»þ´Ö¤âÂÔ¤Ä¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀÐ¤Ï¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬·îÌÌ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥Ý¥í17¹æ¡×¤Î·×²è¤Ç1972Ç¯¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ÎÇ°¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËüÇî¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤¬È¯¸«¤·¤¿¡Ö²ÐÀ±¤ÎÀÐ¡×¤¬ÆüËÜ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÐÀ±¤È·î¤Î2¤Ä¤Î¡ÖÀÐ¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£