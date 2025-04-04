½»Âð¤¬3ÅïÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·¡¡¹Åç
3ÆüÌë¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê½»Âð3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»°¼¡»Ô»°¼¡Ä®¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È3Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢ÉÕ¶á¤Î¿Í¤«¤é¡Ö²È¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÕ¶á¤Î½»Ì±
¡ÖÌÚºà¤¬Àª¤¤¤è¤¯¡¢¤Ðー¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É÷¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½8»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1Åï¤Ï¶õ¤²È¤Ç¡¢Â¾¤Î2Åï¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¤±¤µ¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯4·î4ÆüÊüÁ÷¡Û