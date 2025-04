ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

3月の特別コーチは、日韓ミックスのシンガーソングライター「SG(エスジー)」さんが担当。3月28日(金)の放送では、新たな一歩を踏み出す受験生に向けてエールを送りました。

(左から)アンジー教頭、SGさん、こもり校長

SGさんは日韓ミックスのシンガーソングライターとして活躍。J-POPとK-POPの垣根を超えて、日本語と韓国語を織り交ぜて歌う独自のスタイルが人気を博し、2023年11月にメジャーデビュー。令和の卒業ソングとしてロングヒット中の楽曲「僕らまた」で自身初のストリーミング総再生数1億回を突破。2024年11月にリリースした「僕らまた (吹奏楽 ver.)」は、「カロリーメイト」の受験生応援CM第11弾「それぞれの音色」で使用され話題を呼んでいます。こもり校長:半年間、みんなを応援してきた応援部だけど、今夜で一旦ラストになります。アンジー教頭:本気でやってる子たちの声を生で聞くっていうのは、初めての体験でした。それこそ合否発表を共にさせてもらったときは、私もめちゃくちゃ嬉しくなったし、めちゃくちゃ悔しくもなった。そういうことを共有できるって、人生でなかなかない。この半年間は、生徒(リスナー)のみんなからいろんなことを教わった半年間だったなって改めて感じた。こもり校長:この半年のなかで戦う生徒がいて、それを見守る後輩だったり先輩方がいて。本当に、みんなで戦った半年だったなって改めて思う。それでは今夜も、3月の特別コーチをお呼びしましょう!SG先生:みなさんこんばんは。3月の特別コーチ、SGです! よろしくお願いします!こもり校長:ということで、今僕らの目の前には、みんなからの嬉しい報告の書き込みが届いています。嬉しい報告なんだけども、全員が全員、目指した夢をそのまま叶えられたわけではありません。だけど、その頑張った先に掴み取った夢だったり、それこそ「自分の願っていた夢を掴み取ったよ」っていう報告もあったりして。どんなことがあっても、今の自分たちを教えてくれている書き込みが届くのはすごく嬉しいよ。(中略)こもり校長:SG先生、1ヵ月にわたって受験生と向き合っていただきましたけども、いかがだったでしょうか?SG先生:学生さんのリアルな生の声をお聞きする機会ってめったにないじゃないですか。一人ひとりに素敵なストーリーがあって、みんなどこかで必ず輝けるなと思った1ヵ月間でしたね。なので、こうやってメッセージをくれた人たちと、また会いたいなと思いますね。こもり校長:ここから先、春です。また新たな一歩を踏み出す受験生たちに、最後にエールをもらってもいいですか?SG先生:最近僕も掲げていることです。「頑張るんじゃなくて、マイペースに今を楽しむ。そして、後悔はあとから。とりあえず、前へ前へ進もう」ってことですかね。楽しんでほしい!こもり校長:SG先生、締めくくりの大事な1ヵ月間、ありがとうございました!



