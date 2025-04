発売日:2025年6月13日(金)【日本盤形態・価格・収録内容】◾️METAL FORTH 【通常盤】UICC-10058価格:3,000円+税仕様:ジュエルケース◾️METAL FORTH 【デラックス・エディション】UICC-90016価格:4,000円+税仕様:7インチ紙ジャケット / ステッカー&フォトカード付 / 日本独自企画予約・購入■タワーレコードhttps://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4988031770320%7c4988031770337■HMV&BOOKShttps://www.hmv.co.jp/news/article/250403118/・アマゾンhttps://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F3D9D24G|B0F3DBG6VC|B0F3DCKZJF|B0F3DBGKS7・楽天ブックスhttps://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4988031770337+4988031770320&f=O・セブンネット ショッピング https://7net.omni7.jp/search/?keyword=babymetal20250613&searchKeywordFlg=1・diskunionhttps://diskunion.net/metal/ct/detail/1009029374・ネオウィングhttps://www.neowing.co.jp/products?term.prodkey=UICC-90016,UICC-10058・UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://store.universal-music.co.jp/artist/babymetal/?s13=20250613&srock=0#itemTitle・A!SMART(アスマート)https://www.asmart.jp/shop/babymetal【収録楽曲】01. from me to u (feat. Poppy)02. RATATATA ( BABYMETAL x Electric Callboy)03. Song 3 ( BABYMETAL x Slaughter to Prevail)04. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)05. KxAxWxAxIxI06. Sunset Kiss (feat. Polyphia)07. My Queen (feat. Spiritbox)08. Algorism09. メタり!! (feat. Tom Morello)10. White Flame -白炎-

<BABYMETAL NORTH AMERICA 2025 TOUR WITH SPECIAL GUESTS Black Veil Brides, Jinjer, Bloodywood>



2025年6月13日(金)テキサス州・ヒューストン/713 Music Hall2025年6月14日(土)テキサス州・アービング/The Pavilion at Toyota Music Factory2025年6月17日(火)フロリダ州・タンパ/Yuengling Center2025年6月18日(水)ジョージア州・アトランタ/Coca-Cola Roxy2025年6月20日(金)ノースカロライナ州・シャーロット/Skyla Credit Union Amphitheatre2025年6月21日(土)メリーランド州・ボルチモア/Pier Six Pavilion2025年6月24日(火)ニューヨーク州・ニューヨーク/The Theater at MSG2025年6月25日(水)マサチューセッツ州・ボストン/MGM Music Hall at Fenway2025年6月27日(金)コネチカット州・アンカスヴィル/Mohegan Sun Arena2025年6月28日(土)ペンシルベニア州・フィラデルフィア/TD Pavilion at the Mann center2025年6月30日(月)ケ ベック 州・ラヴァル/Place Bell2025年7月2日(水)オンタリオ州・トロント/Coca-Cola Coliseum2025年7月3日(木)ミシガン州・スターリングハイツ/Michigan Lottery Amphitheatre2025年7月5日(土)ウィスコンシン州・ミルウォーキー/Uline Warehouse with Miller Lite2025年7月6日(日)ミズーリ州・メリーランドハイツ/Saint Louis Music Park2025年7月8日(火)イリノイ州・シカゴ/Byline Bank Aragon Ballroom2025年7月9日(水)ミネソタ州・ミネアポリス/The Armory2025年7月11日(金)コロラド州・デンバー/The JunkYard2025年7月14日(月)ブリティッシュ・コロンビア州・バンクーバー/Doug Mitchell Thunderbird Sports Center2025年7月15日(火)ワシントン州・ケント/accesso ShoWare Center2025年7月17日(木)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月18日(金)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月20日(日)ネバダ州・ラスベガス/Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort2025年7月21日(月)ユタ州・ソルトレイクシティ/Utah First Credit Union Amphitheatre2025年7月23日(水)アリゾナ州・フェニックス/Arizona Financial Theatre