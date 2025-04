Snow Manの5年間が詰まった、全61曲のストリーミング＆ダウンロード配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■全11枚のシングル表題楽曲に加え、全4枚のアルバムのリード楽曲とサブリード楽曲、さらにメンバーセレクト楽曲とファンセレクト楽曲を一挙配信!

Snow Manが、デビュー5周年の記念日に発売したベストアルバム『THE BEST 2020-2025』を、4月7日0時よりストリーミング&ダウンロード配信することが決定した。

『THE BEST 2020-2025』は、2025年1月22日にリリースされた、Snow Man初のベストアルバム。本作は「オリコンデイリーアルバムランキング(2025/1/21付)」にてランキング史上初の初日ミリオンを達成、また、累計売り上げ150万枚を突破した。

今回のストリーミング&ダウンロード配信では、アルバム『THE BEST 2020-2025』収録の目黒蓮主演映画 劇場版『トリリオンゲーム』主題歌「SBY」やソロ楽曲9曲を含む全61曲を配信。

Snow Manがデビューしてから5年間に発売された、全11枚のシングル表題楽曲に加え、全4枚のアルバムのリード楽曲とサブリード楽曲、さらにメンバーセレクト楽曲とファンセレクトの楽曲が配信開始となる。

Apple MusicでPre-add、SpotifyではPre-saveもスタート。配信直後にチェックするため、これらの機能も活用したいところだ。

Snow Manの5年間が詰まった全61曲。配信を心待ちにしよう。

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

ALBUM『THE BEST 2020-2025』

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL ALBUM『THE BEST 2020-2025』

【曲目】

1 D.D.

2 KISSIN’ MY LIPS

3 Stories

4 Grandeur

5 HELLO HELLO

6 Secret Touch

7 ブラザービート

8 オレンジkiss

9 タペストリー

10 W

11 Dangerholic

12 LOVE TRIGGER

13 We’ll go together

14 BREAKOUT

15 君は僕のもの

16 EVOLUTION

17 終わらない Memories

18 Snow Man’s Life

19 JUICY

20 ボクとキミと

21 Happy Birthday

22 あいことば

23 slow…

24 Nine Snow Flash

25 EMPIRE

26 One

27 KANPAI Year!!

28 SBY

29 Dear,

30 A PIECE OF CAKE

31 ミッドナイト・トレンディ

32 Sugar

33 君の彼氏になりたい。

34 僕の彼女になってよ。

35 僕に大切にされてね。

36 スタートライン

37 Julietta

38 クラクラ

39 Hip bounce!!

40 Super Sexy

41 縁-YUAN- ※Aはアキュートアクセント付きが正式表記

42 Crazy F-R-E-S-H Beat

43 ファンターナモーレ

44 ナミダの海を越えて行け

45 EVERYTHING IS EVERYTHING

46 Party! Party! Party!

47 イチバンボシ

48 Tic Tac Toe

49 POWEEEEER

50 僕という名のドラマ

51 Cry out

52 DA BOMB

53 7% / Hikaru Iwamoto

54 iro iro / Tatsuya Fukazawa

55 Induction / Raul

56 オトノナルホウヘ / Shota Watanabe

57 ファインダー / Koji Mukai

58 いっそ、嫌いになれたら。 / Ryohei Abe

59 朝の時間 / Ren Meguro

60 I・だって止まらない / Ryota Miyadate

61 守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/