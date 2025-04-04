¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¥ìー¥¹ÉñÂæÎ¢¤ËÀøÆþ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³« ¨¡ ÆüËÜ¿ÍÍ£°ì¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ðー³ÑÅÄÍµµ£¤â»²²Ã
¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù´ÆÆÄ¡õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÃíÌÜºî¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¥ìー¥¹¡¦¥·ー¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ø¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÍ£°ì¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
F1¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÜÊª¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥³ー¥¹¤ò»È¤¤±Ç²è»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç»£±Æ¤ò»Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ´¶·¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£½Ð±é¼ÔËÜ¿Í¤Ï¿ô¤«·î¤Î¸·¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ßF1¥«ー¤ò¼ÂºÝ¤ËÁà½Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¸Â³¦¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä¸½Ìò¥¹¥¿ーF1¥ìー¥µー¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï2023Ç¯7·î7Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢±Ç²èÀ½ºî¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥¤¥Ðー¤È´é¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¡ÖF1¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¡¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤äÀ©ºî¿Ø¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢ËÜÊª¤ÎF1¥É¥é¥¤¥ÐーÃ£¤ÈÍ§¹¥¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢ËÜºî¤Î´ë²è¼ñ»Ý¤äÇ®°Õ¤ò¸ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥ìー¥·¥ó¥°±Ç²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¸¥§¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þー¤â¡ÖÊªÀ¨¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢°î¤ì½Ð¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥»¥Õ´ÆÆÄ¤¬¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈG¡Ê½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡Ë¤Î½Å¤µ¤ò´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·¯Ã£¤Î¥ìー¥¹¤òÁ´¤Æ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢F1¥É¥é¥¤¥ÐーÃ£¤ØºÇÂçµé¤Î»¾¼¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖF1¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¡¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤â»²²Ã¡£±ÇÁü¤Ë¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÑÅÄÁª¼ê¤ÏÀèÆü¡¢F1¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¤¤ÞF1³¦¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£ÀèÆü¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿F£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é3ÀïÌÜ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢F1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ë¡ÖÎë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¡×¤ÏËÜºî¤Î·àÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤Û¤«¤Ë¤âËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤ä¥¤¥É¥ê¥¹¤¿¤Á¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥«ーÁà½Ä¥·ー¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡ÖÉñÂæÎ¢¥·¥êー¥º¡¡Â³¡¹¸ø³«Í½Äê¡ª¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±Ç²è¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù 2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³« ÇÛµë¡§¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è
ÅÁÀâÅª¸µ¥«¥ê¥¹¥ÞF1¥ìー¥µー¤Î¥½¥Ëー¤Ï¡¢ºÇ¼å¤ÎF1¥Áー¥à¤òµß¤¦°Ù¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¾ï¼±ÇË¤ê¤Ê¥½¥Ëー¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¼ã¤¥ëー¥ー¤ä¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ïº¤ÏÇ¤·¡¢ÅÙ¡¹¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥½¥Ëー¤ÎºÍÇ½¤È¼ÂÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ー¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë²á¹ó¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÊÂ¤ßµï¤ë¶¯Å¨¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ðÇ®¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÌ´¡ã¥¹¥Ôー¥É¤ÎÄºÅÀ¡ä¤ËÄ©¤à¡ª
±Ç²èÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë±Ç²è¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£