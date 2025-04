【ガイアノーツ20周年祭】 4月5日10時~16時 開催予定 会場:埼玉県大宮市 大宮 ソニックシティB1第1展示場

ガイアノーツは、4月5日より埼玉県大宮市 ソニックシティB1第1展示場にて開催の「ガイアノーツ20周年祭」にて同社塗料を使用したプラモデル作例を展示した。

展示ではロボットプラモデルを初め、スケールモデルなどゲストが制作したプラモ作例が公開。同社が展開するNAZCAカラーシリーズを使用した作例が公開され、完成品のようなリアルな質感や艶のある仕上がりなど様々な表現が施されている。

