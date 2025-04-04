¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈPON¡× ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ
Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈPON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª¤Ë¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡£
´ü´Ö¤Ï3·î28Æü¡Á5·î31Æü¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤È¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Î2·Á¼°¤òÍÑ°Õ¡£¥¯¥í¡¼¥º¥É·Á¼°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈPON¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¡Ö¤È¤êÅ·¡×¤Ê¤ÉÁ´6ÉÊ¤Î2ÅÀ°Ê¾å¤ò´Þ¤à¥ì¥·¡¼¥È¤ò»£±Æ¤·¤ÆLINE¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ªÊÛÅöÈ¢¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬200¿Í¡¢¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay200±ßÊ¬¡×¤¬1Ëü¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó·Á¼°¤Ç¤ÏÌ£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼5¼ï1¥»¥Ã¥È¡×¤¬100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡£W¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£