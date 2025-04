ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、冒険に出かけたくなるようなユニークなテイストの、ディズニーデザイン「刺繍リュックサック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍リュックサック」ドナルドダック&チップ&デール

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:約28×33×12cm

重さ:約450g

素材:綿、合成皮革

肩ひも調節可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」と「チップ&デール」デザインのリュック。

思わず探検に出かけたくなるようなユニークなテイストで、ナチュラルな雰囲気も可愛い!

前面の刺繍ワッペンがオシャレなアクセントになっています。

© Disney

中央に施された丸のワッペンには「ドナルドダック」のシルエットが、

© Disney

下部の四角いワッペンには「チップ&デール」の姿がデザインされています。

どちらも頭に帽子をかぶった探検家スタイル☆

© Disney

リュックは、マグネットとファスナー開閉。

中にオープンポケットが2つ、ファスナー付きポケットが1つ、

© Disney

外には両サイドにオープンポケットが2つ付いています。

小物類も整理しやすく、両サイドのポケットにはペットボトルや水筒、折りたたみ傘などを収納できて、出し入れもスムーズにできそう◎

© Disney

内生地には「ドナルドダック」や「チップ」、「デール」のアートも☆

ユニークな表情の「ドナルドダック」に、クスッと笑ったり、お茶目な表情をした「チップ」と「デール」の楽しいアートです。

© Disney

表生地は、綿キャンバス素材を使用しています。

落ち着いた色合いで、コーディネートに合わせやすいのもうれしい!

ポケットが多くて使い勝手バツグン。

冒険に出かけたくなるようなユニークなテイストの、ディズニーデザイン「刺繍リュックサック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

