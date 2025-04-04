¤¢¤µ¤Ò¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï2¡óÁý±×¤Ø
¡¡¤¢¤µ¤Ò <3333> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬4·î4Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ8.4¡óÁý¤Î56.2²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯2·î´ü¤âÁ°´üÈæ2.2¡óÁý¤Î57.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£26´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë12-2·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.1¡ó¢ª-0.6¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë12-2·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.1¡ó¢ª-0.6¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹