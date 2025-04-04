¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¾è¼Ö¡ª¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×
¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¢4Æü(Æü¡¦½Ë)¤ËÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×
¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¢4Æü(Æü¡¦½Ë)¤ËÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥Ð¥¹¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¶á¹¾Å´Æ»¤ÎÂç¿Íµ¤¼ÖÎ¾¡ÖÀÖÅÅ¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¹ÔÄø´°Á´Èó¸ø³«¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¾è¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢É§º¬¼Ö¸Ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼Æâ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¥Þ¥Ë¥¢¼Ò°÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊç½¸¤Ï4·î4Æü(¶â)¤è¤ê³«»Ï¡£
¢£Å´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1. ¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¢5·î4Æü(Æü¡¦½Ë)
2. ¹ÔÄø¡§ÊÆ¸¶±Ø10:00º¢È¯ ¡Á ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Îó¼Ö¾è¼Ö ¡Á É§º¬±Ø ¡Á
É§º¬¼Ö¸Ë(»£±Æ²ñ) ¡Á É§º¬±Ø14:30º¢Ãå
¢¨¹ÔÄø¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç´°Á´Èó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÎÁ¶â¡§11,822±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨Âç¿Í¤³¤É¤âÆ±³Û
4. Äê°÷¡§³ÆÆü70Ì¾(ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷40Ì¾)
5. ¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤±Ø¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Æ±¼Ò¥Þ¥Ë¥¢¼Ò°÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü É§º¬¼Ö¸Ë¤Ç¤ÏËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤Î»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
6. ¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
7. Ãí°Õ»ö¹à
¡¦½ÐÈ¯Æü¤ÎÁ°Æü¤è¤êµ¯»»¤·¤Æ¡¢10ÆüÁ°¤è¤ê¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖÎ¾¤Î¾è¼ÖµÚ¤Ó»£±Æ°Ê³°¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Ãë¿©¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
(¼ÖÆâ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£)
¡¦»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Î¼ïÎà¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤Î»ý»²¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÅÔ¹ç¡¢Å·¸õ¡¢¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹Äø¡¢»£±Æ¾ì½ê¡¢»£±Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤ËÂ§¤ê¸·Àµ¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¾è¼Ö¡ª¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡× appeared first on Dtimes.