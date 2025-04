¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¾è¼Ö¡ª¶á¹¾¥È¥é¥Ù¥ë¡ÖÀÖÅÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×

近江トラベルは、5月3日(土・祝)、4日(日・祝)に鉄道マニア向けツアー「赤電ミステリーツアー」を実施します。

近江トラベル「赤電ミステリーツアー」

同社では、2023年度よりバスマニア向けツアーを実施しておりましたが、今回初めて鉄道マニア向けツアーを実施します。

近江鉄道の大人気車両「赤電」を起用し、行程完全非公開のミステリートレイン乗車に加え、彦根車庫での写真撮影会を楽しめます。

また、ツアー内では同社マニア社員が考案した特別な演出を楽しめます。

このツアーの募集は4月4日(金)より開始。

■鉄道マニア向けツアー「赤電ミステリーツアー」について

1. 実施日:2025年5月3日(土・祝)、5月4日(日・祝)

2. 行程:米原駅10:00頃発 〜 ミステリー列車乗車 〜 彦根駅 〜

彦根車庫(撮影会) 〜 彦根駅14:30頃着

※行程は当日まで完全非公開で実施します。

3. 料金:11,822円(税込) ※大人こども同額

4. 定員:各日70名(最少催行人員40名)

5. ツアーのおすすめポイント

● ツアー限定の特別ダイヤで運行します。

● 通常ダイヤでは折り返し運転を行わない駅での折り返し運転を予定しています。

● 同社マニア社員が考案した、本ツアー限定の特別な演出を予定しています。

● 彦根車庫では本ツアー限定の撮影会を実施します。

6. お申込み方法

ホームページよりお申し込み

7. 注意事項

・出発日の前日より起算して、10日前よりキャンセル料が発生します。

・車両の乗車及び撮影以外のプログラムはございません。

・昼食の提供はございません。

(車内での飲食は可能です。)

・使用するカメラの種類は問いません。

またカメラの持参は必須ではありません。

・交通機関の都合、天候、現地事情により、旅程、撮影場所、撮影時間などが変更になる場合があります。

・お客さまからお預かりする個人情報につきましては、同社個人情報保護方針に則り厳正に取り扱います。

