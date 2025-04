ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月27日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2025年3月27日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

子どもたちに大人気の『それいけ!アンパンマン』グッズが、2025年3月もセガプライズから登場!

「アンパンマン」はもちろん、「めいけんチーズ」や「てっかのマキちゃん」たちのぬいぐるみがラインナップされます。

それいけ!アンパンマン ころふわ おすしだいすきぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、めいけんチーズ、てっかのマキちゃん)

「アンパンマン」となかまたちがお寿司を持っている、ふわふわのぬいぐるみ。

おいしそうなお寿司を手に、みんな嬉しそうな表情をしています☆

それいけ!アンパンマン みんななかよしぬいぐるみL Ver.2

サイズ:全長約16×16×28cm

種類:全2種(アンパンマン、ドキンちゃん)

「アンパンマン」と「ドキンちゃん」がかわいいなかまたちの人形を持ったぬいぐるみ第2弾。

「あかちゃんまん」の人形を抱っこする「アンパンマン」と、大好きな「しょくぱんまん」の人形を抱っこする「ドキンちゃん」がラインナップされます。

「アンパンマン」たちのかわいいぬいぐるみ。

2025年3月27日より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お寿司を持ったふわふわぬいぐるみ!セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.