¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³«È¯¤Î´ë¶ÈÎëÌÚÃÎ»ö¤òË¬Ìä¡ÊÀÅ²¬¡Ë
3Æü¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡á¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤Î³«È¯¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎCEO¤é¤¬ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿
¸©Ä£¤ÇÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îµ¡ÂÎ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥¤¥Ö¡¦¥¨¥¢¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ÇCEO¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥è¥Ï¥óCEO¤é¤ÏÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡á¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤«º£Ç¯½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¥Æ¥¹¥È¤Î·×²è¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ³Æþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂ¥¿Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ2027Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤Ê¤É¤¬¸©Æâ¤ÇÍ·Í÷Èô¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¸©¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÍèÅª¤ËµßµÞ°åÎÅ¤äºÒ³²µß½õ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÁÛÄê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£