ヒグチアイが、4月26日からHuluにて独占配信開始となるHuluオリジナル『おとなになっても』の主題歌に新曲「恋に恋せよ」を書き下ろした。本ドラマは、講談社の漫画雑誌「Kiss」にて2019年5月号から2023年10月号まで連載されていた志村貴子の漫画作品『おとなになっても』の実写ドラマ化。ほろ苦い思いや葛藤が交錯する、十人十色のおとなたちが織りなすヒューマンドラマの中で、ビターなおとなの女性同士の恋愛が描かれる。

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">



※すでに終了した公演は割愛- SOLO -2025年4月11日(金) 東京 北沢タウンホール《SOLD OUT》open 18:30 / start 19:00 全席指定 5,000円(税込)Info:SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/- 追加公演 -国内<HIGUCHIAI ALL TIME BEST SOLO TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう" >2025年5月9日(金) 横浜市開港記念会館 講堂open 18:30 / start 19:00全席指定 / 前売 5,000円(税込)*チケット発売中イープラス https://eplus.jp/higuchiai/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai/海外<HIGUCHIAI ALL TIME BEST BAND TOUR "元气空窗期 约定再相遇">in Shenzhen / Shanghai / Taipei2025年5月17日(土) 深セン MAO Livehouse 深圳海上世open 13:00 / start 14:002025年5月18日(日) 上海 ModernSkyLAB 摩登天空open 18:30 / start 19:30*チケット発売 3月14日(金)12:00〜2025年6月22日(日) 台北 Legacy Taipeioepn17:00 / start18:00*チケット情報後日公開詳細はこちら:https://www.higuchiai.com/post/alltimebest_oversea