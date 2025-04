2025年6月5日に発売される「Nintendo Switch 2」で実際にゲームをプレイする様子を撮影した動画が、メディアやYouTuberから一斉に公開されています。ひと足先にNintendo Switch 2でのゲームプレイを体験した人々の率直な意見をまとめてみました。Nintendo Switch 2 hands-on: it’s all in the games | The Verge

https://www.theverge.com/nintendo/642420/nintendo-switch-2-hands-on-previewHands-on with the Nintendo Switch 2 - YouTubeNintendo Switch 2のプレイデモに参加した海外メディアのThe Vergeは、同ゲーム機の性能の高さがうかがえたと言及しています。Nintendo Switch 2のディスプレイは、Nintendo Switchの6.2インチから7.9インチにサイズアップ。実際に並べてみると、本体サイズが一回り大きくなっていることがよくわかります。進化したのはディスプレイサイズだけでなく、解像度は720p(1280×720ピクセル)から1080p(1920×1080ピクセル)に、対応フレームレートも60fpsから120fpsに進化しています。他にも、Nintendo Switch 2はHDRに対応しており、従来より明るいゲーム画面が特徴です。専用ドックを使えば最大4K(3840×2160ピクセル)での映像出力も可能。それでいて本体の厚みはNintendo Switchから変化なしの13.9mmです。実際に複数のゲームをプレイした感想は以下の通り。「マリオカート ワールドではより広大なコースと最大24人でのレースがスムーズに展開される」「ドンキーコング バナンザでは精細な破壊可能環境がラグなく描写されている」「メトロイドプライム4 ビヨンドでは120fpsという高いフレームレートで動作しており、フレームレートと解像度の両面で進化が見て取れる」また、Joy-Con 2の振動センサーは「HD振動2」に進化していることが任天堂公式の開発者インタビューで明らかになっているのですが、これについてThe Vergeは「HD振動2という新しい触覚フィードバック機能は、ミニゲームでのよりリアルな手ごたえを実現しています」と評しています。The Vergeは「Nintendo Switch 2について、劇的な進化ではないものの、『2』と呼ぶにふさわしいアップグレードを果たしており、革新的というよりも洗練されたモデルチェンジと言えるでしょう」と記しています。テクノロジーメディアのTechRadarは「期待をはるかに上回る出来だった」として、Nintendo Switch 2の仕上がりが予想以上のものだったという動画を公開しています。Nintendo Switch 2を4時間プレイしてみたが、期待をはるかに上回る出来だった - YouTube見た目の「おもちゃっぽさ」が軽減されており、特にJoy-Con 2の配色が黒を基調に赤と青をアクセントカラーとして使用している点を高評価しています。また、Joy-Con 2が大きくなり、かつこれまでよりも丸みを帯びた形状となっているため、手に持った時の感触が「これまでよりもはるかによくなった」と言及しました。Joy-Con 2のボタンの反応もNintendo SwitchのJoy-Conよりもはるかに機敏で、柔らかさがなくなったとのこと。このボタンの機敏さはNintendo Switch 2 Pro Controllerでも同様だそうです。また、Nintendo Switch 2 Pro Controllerは天面とL/R、ZL/ZRボタン、ジョイスティックの一部が白色になっているため、オリジナルのNintendo Switch Pro Controllerと見分けがつくデザインになっている点もTechRadarは高評価としていました。また、Joy-Con 2でのマウス操作は驚くほど優れているとのこと。Joy-Con 2は机の上から持ち上げるだけで、従来のジャイロ操作に素早く移行できるようになっているそうです。「ストリートファイター6」は、PS5やXbox Series X、PCなどの画質と比べると完全に同等というわけではないものの、「決して遠くない」レベルだそうです。ゲームプレイ中は安定した60fpsのフレームレートを維持し、他のシステムと同じくらい応答性が高く、ロード時間も同等だったそうです。TechRadarは「単なるアップグレード以上のもの」と評し、Nintendo Switch 2の仕上がりを絶賛しています。9to5ToysによるNintendo Switch 2のレビュー動画が以下。Nintendo Switch 2 初見 - ハンズオン + 気に入る理由 - YouTubeNintendo SwitchのJoy-Conは物理的なレールに沿って抜き差しする必要がありましたが、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2は本体に磁石で取り付ける形式に進化しています。これによりJoy-Con 2の着脱がより簡単になっているわけですが、この磁石式の着脱方式について、9to5Toysが任天堂のスタッフに問い合わせています。スタッフによると、Joy-Con 2は強く引っ張ることで着脱ボタンを押さなくても本体から外すことができるそうですが、もしそうなってもJoy-Con 2およびNintendo Switch 2本体に損傷などが発生しないように設計されているそうです。9to5Toysも「どのような磁石を使用しているのかは不明ですが、磁石の強度は印象的」と語っています。Joy-Con 2は全体的にマットな食感で、触れると柔らかさもあり、指紋がつきにくい素材になっているそうで、「印象としてはiPadのMagic Keyboardに近い」とのこと。他にも複数のメディアがNintendo Switch 2の体験レポート動画を公開しているのですが、「販売価格が高い」という意見がチラホラ見られました。Nintendo Switch 2 Impressions: One Big Asterisk! - YouTubeNintendo Switch 2 Hands on - Hidden Costs! - YouTubeNintendo Switch 2 Hands On - We Need to Talk... - YouTubeNintendo Switch 2 ハンズオン: エキサイティングで高価な続編 - YouTubeNintendo Switch 2 - Exclusive Hands-On Experience - YouTubeWe Played Nintendo SWITCH 2 + Mario Kart World | Game Informer - YouTubeSWITCH 2: Hands-On Gameplay, Big Display, New Joy-Cons! - YouTubeさらに、日本でもファミ通、HIKAKINさん、はじめしゃちょーさん、トラゾーさん、mkさん、赤髪のともさんなどがNintendo Switch 2の試遊体験に参加したレポート動画を公開しています。【世界最速】「Nintendo Switch 2」実機触ってみた! 先行インプレッション【Switch2プレミア】 - YouTubeありがとう、任天堂 - YouTube【世界最速】次世代ゲーム機「Switch2」で遊んでみた。 - YouTube【switch2】最速でswitch2のソフトを体験してきたぞおおお【先行体験】 - YouTube【世界最速プレイ】Switch2で遊んできました!!最新作マリオカートワールドやドンキーコングバナンザが凄すぎる!!【Nintendo Switch 2】 - YouTube【世界最速】次世代ゲーム機「Switch2」で遊んできました!!【赤髪のとも】 - YouTube