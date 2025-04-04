¹ë¥É¥ë¤ÏÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¤ÇÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¹¤¬¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ
¹ë¥É¥ë¤ÏÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¤ÇÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¹¤¬¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ¡¡
¡¡¹ë¥É¥ë¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤ÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å3²ñ¹çÏ¢Â³Íø²¼¤²¤ÇÇ¯Æâ4²ó¤ÎÍø²¼¤²¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡£Ç¯Æâ1²ó¤«2²ó¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î°ìµ¤¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ³ÈÂç¤Ë¡¢¹ë¥É¥ë¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤êÂÐ±ß¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é1±ßÄ¶¤Î²¼¤²¤Ç91±ß50Á¬¤ÈºòÇ¯8·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ·÷¡£ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤â0.6330Âæ¤«¤é0.6264¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë½£³ôASX¤Ï2%¤Î²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë½£Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AUDJPY¡¡91.55¡¡AUDUSD¡¡0.6267
¡¡¹ë¥É¥ë¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤ÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å3²ñ¹çÏ¢Â³Íø²¼¤²¤ÇÇ¯Æâ4²ó¤ÎÍø²¼¤²¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡£Ç¯Æâ1²ó¤«2²ó¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î°ìµ¤¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ³ÈÂç¤Ë¡¢¹ë¥É¥ë¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤êÂÐ±ß¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é1±ßÄ¶¤Î²¼¤²¤Ç91±ß50Á¬¤ÈºòÇ¯8·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ·÷¡£ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤â0.6330Âæ¤«¤é0.6264¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë½£³ôASX¤Ï2%¤Î²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë½£Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AUDJPY¡¡91.55¡¡AUDUSD¡¡0.6267