¡ÚÃíÌÜ¡Û¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤Ç¾¼ÏÂ100Ç¯¤òÂÎ¸³¡ª6·î1Æü¤Þ¤Ç½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÁ´¹ñ8Å¹ÊÞ¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×
2025Ç¯¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4Æü¤Ï¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëÍÎ¿©Å¹¡Ö¶äºÂ¥¹¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È1947Ç¯¡¢¥«¥Ä¥«¥ì¡¼È¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡È¸µÁÄ¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡É¤ÏÀÇ¹þ¤ß2530±ß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëµìÅ¹ÊÞ¤Ç¸½ºß¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡£
Á´¹ñ8Å¹ÊÞ¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡¢Åìµþ¡¦È¬ÃúËÙ¤Î¤ªÅ¹¤Î¿Íµ¤¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡£
ºë¶Ì¤«¤éÍèÅ¹¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ä¥«¥ì¡¼È¯¾Í¡Ö¶äºÂ¥¹¥¤¥¹¡×Æ£²¬¼ÒÄ¹¡§
¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì£¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦²¿¤«¤Ò¤È¤ÄÈ¯¸«¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¹©É×¤µ¤ì¤¿¿Ê²½¤·¤¿¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
6·î1Æü¤Þ¤Ç½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÁ´¹ñ8Å¹ÊÞ¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬ÀÐÀî¸©¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íè¾ì½ê¤Ç¹Ë¤È¤ê¤¬¤«¤«¤ë¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Âç¹¥Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥ì¡¼¡¦¹â·¬ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡§
¤¼¤ÒÂç¤ÎÎ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤«¡ª¡×¤È¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£