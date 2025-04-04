»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ö¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¡×Æü·ÐÊ¿¶ÑÂ³Íî¡¢900±ßÄ¶²¼¤²¡¡ÊÆ¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î±Æ¶ÁÄ¾·â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ï4Æü¤â»Ô¾ì¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï900±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4ÆüÄ«¤âÂ³Íî¤·900±ß°Ê¾å¡¢ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë3Ëü4000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Â³¤¡¢³ô²Á¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£