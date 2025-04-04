Snow Man“累計売上150万枚超”ベストアルバムのストリーミング＆ダウンロード配信決定【THE BEST 2020 - 2025】
【モデルプレス＝2025/04/04】Snow Manがデビュー5周年の記念日に発売したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を4月7日0時より、ストリーミング＆ダウンロード配信することが決定した。
【写真】Snow Man目黒蓮、ノースリーブで肉体美披露
『THE BEST 2020 - 2025』は、2025年1月22日にリリースされたSnow Man初めてのベストアルバム。累計売り上げ150万枚を突破したことも記憶に新しい。
今回、『THE BEST 2020 - 2025』に収録された、現在公開中の目黒蓮主演・劇場版『トリリオンゲーム』主題歌「SBY」やソロ楽曲9曲を含む全61曲が配信される。Snow Manがデビューしてから5年間に発売された、全11枚のシングル表題楽曲に加え、全4枚のアルバムのリード楽曲とサブリード楽曲、さらにメンバーセレクト楽曲とファンセレクトの楽曲が配信開始に。Snow Manの5年間が詰まったアルバムになっている。（modelpress編集部）
1.D.D.
2.KISSIN’ MY LIPS
3.Stories
4.Grandeur
5.HELLO HELLO
6.Secret Touch
7.ブラザービート
8.オレンジkiss
9.タペストリー
10.W
11.Dangerholic
12.LOVE TRIGGER
13.We'll go together
14.BREAKOUT
15.君は僕のもの
16.EVOLUTION
17.終わらない Memories
18.Snow Man's Life
19.JUICY
20.ボクとキミと
21.Happy Birthday
22.あいことば
23.slow...
24.Nine Snow Flash
25.EMPIRE
26.One
27.KANPAI Year!!
28.SBY
29.Dear,
30.A PIECE OF CAKE
31.ミッドナイト・トレンディ
32.Sugar
33.君の彼氏になりたい。
34.僕の彼女になってよ。
35.僕に大切にされてね。
36.スタートライン
37.Julietta
38.クラクラ
39.Hip bounce!!
40.Super Sexy
41.縁-YUÁN-
42.Crazy F-R-E-S-H Beat
43.ファンターナモーレ
44.ナミダの海を越えて行け
45.EVERYTHING IS EVERYTHING
46.Party! Party! Party!
47.イチバンボシ
48.Tic Tac Toe
49.POWEEEEER
50.僕という名のドラマ
51.Cry out
52.DA BOMB
53.7% / Hikaru Iwamoto
54.iro iro / Tatsuya Fukazawa
55.Induction / Raul
56.オトノナルホウヘ / Shota Watanabe
57.ファインダー / Koji Mukai
58.いっそ、嫌いになれたら。 / Ryohei Abe
59.朝の時間 / Ren Meguro
60.I・だって止まらない / Ryota Miyadate
61.守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma
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◆Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」ストリーミング＆ダウンロード配信へ
『THE BEST 2020 - 2025』は、2025年1月22日にリリースされたSnow Man初めてのベストアルバム。累計売り上げ150万枚を突破したことも記憶に新しい。
◆ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』配信楽曲
1.D.D.
2.KISSIN’ MY LIPS
3.Stories
4.Grandeur
5.HELLO HELLO
6.Secret Touch
7.ブラザービート
8.オレンジkiss
9.タペストリー
10.W
11.Dangerholic
12.LOVE TRIGGER
13.We'll go together
14.BREAKOUT
15.君は僕のもの
16.EVOLUTION
17.終わらない Memories
18.Snow Man's Life
19.JUICY
20.ボクとキミと
21.Happy Birthday
22.あいことば
23.slow...
24.Nine Snow Flash
25.EMPIRE
26.One
27.KANPAI Year!!
28.SBY
29.Dear,
30.A PIECE OF CAKE
31.ミッドナイト・トレンディ
32.Sugar
33.君の彼氏になりたい。
34.僕の彼女になってよ。
35.僕に大切にされてね。
36.スタートライン
37.Julietta
38.クラクラ
39.Hip bounce!!
40.Super Sexy
41.縁-YUÁN-
42.Crazy F-R-E-S-H Beat
43.ファンターナモーレ
44.ナミダの海を越えて行け
45.EVERYTHING IS EVERYTHING
46.Party! Party! Party!
47.イチバンボシ
48.Tic Tac Toe
49.POWEEEEER
50.僕という名のドラマ
51.Cry out
52.DA BOMB
53.7% / Hikaru Iwamoto
54.iro iro / Tatsuya Fukazawa
55.Induction / Raul
56.オトノナルホウヘ / Shota Watanabe
57.ファインダー / Koji Mukai
58.いっそ、嫌いになれたら。 / Ryohei Abe
59.朝の時間 / Ren Meguro
60.I・だって止まらない / Ryota Miyadate
61.守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma
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