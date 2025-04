◆Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」ストリーミング&ダウンロード配信へ

【モデルプレス=2025/04/04】Snow Manがデビュー5周年の記念日に発売したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を4月7日0時より、ストリーミング&ダウンロード配信することが決定した。『THE BEST 2020 - 2025』は、2025年1月22日にリリースされたSnow Man初めてのベストアルバム。累計売り上げ150万枚を突破したことも記憶に新しい。

◆ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』配信楽曲

今回、『THE BEST 2020 - 2025』に収録された、現在公開中の目黒蓮主演・劇場版『トリリオンゲーム』主題歌「SBY」やソロ楽曲9曲を含む全61曲が配信される。Snow Manがデビューしてから5年間に発売された、全11枚のシングル表題楽曲に加え、全4枚のアルバムのリード楽曲とサブリード楽曲、さらにメンバーセレクト楽曲とファンセレクトの楽曲が配信開始に。Snow Manの5年間が詰まったアルバムになっている。(modelpress編集部)1.D.D.2.KISSIN’ MY LIPS3.Stories4.Grandeur5.HELLO HELLO6.Secret Touch7.ブラザービート8.オレンジkiss9.タペストリー10.W11.Dangerholic12.LOVE TRIGGER13.We'll go together14.BREAKOUT15.君は僕のもの16.EVOLUTION17.終わらない Memories18.Snow Man's Life19.JUICY20.ボクとキミと21.Happy Birthday22.あいことば23.slow...24.Nine Snow Flash25.EMPIRE26.One27.KANPAI Year!!28.SBY29.Dear,30.A PIECE OF CAKE31.ミッドナイト・トレンディ32.Sugar33.君の彼氏になりたい。34.僕の彼女になってよ。35.僕に大切にされてね。36.スタートライン37.Julietta38.クラクラ39.Hip bounce!!40.Super Sexy41.縁-YUÁN-42.Crazy F-R-E-S-H Beat43.ファンターナモーレ44.ナミダの海を越えて行け45.EVERYTHING IS EVERYTHING46.Party! Party! Party!47.イチバンボシ48.Tic Tac Toe49.POWEEEEER50.僕という名のドラマ51.Cry out52.DA BOMB53.7% / Hikaru Iwamoto54.iro iro / Tatsuya Fukazawa55.Induction / Raul56.オトノナルホウヘ / Shota Watanabe57.ファインダー / Koji Mukai58.いっそ、嫌いになれたら。 / Ryohei Abe59.朝の時間 / Ren Meguro60.I・だって止まらない / Ryota Miyadate61.守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma【Not Sponsored 記事】