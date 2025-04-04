最新モデルを含む対象ノートPCが最大27%OFF！ 「MSIストア 新生活応援キャンペーン第二弾」が4月4日より開催
エムエスアイコンピュータージャパンは、同社が運営する公式オンラインショップ「MSIストア」にて「MSIストア 新生活応援キャンペーン 第二弾」を4月4日より開催する。開催期間は4月21日まで。
本キャンペーンは最新モデルを含む対象ノートPCが最大18％OFFの特別価格で販売する。セール対象製品にはMSIゲーミングノートPC最軽量の「Cyborg-14-A13VF-6003JP」やUltra 9・RTX4070・64GBメモリを搭載し、ゲームもクリエイティブも快適な「Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-5023JP」などがラインナップしている。
□「MSIストア 新生活応援キャンペーン 第二弾」ページ
「Cyborg-14-A13VF-6003JP」
「Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-5023JP」
セール対象製品（一部）
Summit-E13-AI-Evo-A1MTG-1203JP
主なスペック：13.3インチ ペンタッチ / Core Ultra 5 / Arc グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000655
メーカー希望小売価格：229,800円 ⇒ セール価格：187,800円（18％オフ）
Prestige-13-A13M-5023JP
主なスペック：13.3インチ / Core i7 / Irix Xe グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 512GB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000814
メーカー希望小売価格：169,800円 ⇒ セール価格：137,800円（18％オフ）
Modern-15-H-C13M-1101JP
主なスペック：15.6インチ / Core i9 / Irix Xe グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000607
メーカー希望小売価格：169,800円 ⇒ セール価格：137,800円（18％オフ）
Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-5023JP
主なスペック：14インチ 165Hz / Core Ultra 9 / RTX 4070 / メモリ 64GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000794
メーカー希望小売価格：299,800円 ⇒ セール価格：256,800円（14％オフ）
Modern-14-F13MG-5201JP
主なスペック：14インチ / Core i7 / Iris Xe グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000831
メーカー希望小売価格：149,800円 ⇒ セール価格：127,800円（14％オフ）
Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-8003JP
主なスペック：16インチ WQXGA / Core Ultra 7 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000615
メーカー希望小売価格：279,800円 ⇒ セール価格：246,800円（11％オフ）
Cyborg-14-A13VF-6003JP
主なスペック：14インチ 144Hz / Core i7 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000627
メーカー希望小売価格：199,800円 ⇒ セール価格：177,800円（11％オフ）
Modern-14-F13MG-5003JP
主なスペック：14インチ / Core i7 / Iris Xe グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 512GB / Office 2024
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000790
メーカー希望小売価格：164,800円 ⇒ セール価格：147,800円（10％オフ）
Thin-15-B13UCX-6503JP
主なスペック：15.6インチ 144Hz / Core i7 / RTX 2050 / メモリ 16GB / SSD 512GB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000767
メーカー希望小売価格：129,800円 ⇒ セール価格：117,800円（9％オフ）
Katana-A15-AI-B8VF-1803JP
主なスペック：15.6インチ WQHD 165Hz / Ryzen 9 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB
販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000690
メーカー希望小売価格：249,800円 ⇒ セール価格：227,800円（8％オフ）