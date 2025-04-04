¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¡Âçºå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¹¥Êª¹ðÇò¡ÖÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÁêÊý¥ê¥ó¥´¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¹¥Êª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼&¥·¥ç¥³¥é¥Û¥¤¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¡ªÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÁêÊý¥ê¥ó¥´¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Öµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤ÇÂç»ö¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡¡Âçºå¤âÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Ï1982Ç¯11·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£2022Ç¯7·î¤ËMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¥â¥â¥³¤Ï¡¢¤È¤â¤ËNSC1´üÀ¸¤À¤Ã¤¿ÁêÊý¡¦¥ê¥ó¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¡Ø¡Ê¥³¥ó¥Ó¡ËÁÈ¤ß¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡£ÆÃ¼ì¤È»×¤¦¡×¤È·ëÀ®ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¥ê¥ó¥´¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥´¤âÆ±¤¸¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐÍ§¤À¤Á¤ÏÌµÍý¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¥ê¥ó¥´¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï±ó¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£¤·¤«¤·¡Ö½÷Ì¡ºÍ»Õ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÄí¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤ÊÀäÂÐ²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£