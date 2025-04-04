¤â¤¦¤¤¤¤¤è»ä¤¬¤ä¤ë


¼þ¤ê¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¤À¤±¡©¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹

¤µ¤¯¤é¤ÈÉ×¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦¥·¥å¥¦·¯¡£½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¥·¥å¥¦·¯¤ÎÀ®Ä¹¤¬¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤È¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£

¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÂçË½¤ì¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢È¯¸ì¤ÏÃÙ¤á¡£¤µ¤¯¤é¤Î2¿ÍÌÜÇ¥¿±¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥·¥å¥¦·¯¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¾¯¤·¼ê¤¬¤«¤«¤ë»Ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤ì¤É¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¡£¥·¥å¥¦·¯¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢É×¤ËSOS¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£

¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤Ë¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢Çº¤ß¡¢³ëÆ£¤¹¤ëÊì¤òÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥Í¥³»³Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ß¥ë¥¯´°°û¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÈºÆÆþ±¡¡Ä


Â©»Ò¤ò¤«¤Þ¤¦»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤º¡Ä


ÌµÍý¤Ê¤â¤ó¤ÏÌµÍý


´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç


¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ê


³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É


Ãø¡á¥Í¥³»³¡¿¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù