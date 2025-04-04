P-CHO、JAY’ED、NAOtheLAIZAによるOMW、2025年第二弾シングルリリース
JAY'ED、P-CHO、NAOtheLAIZAによるプロジェクト・OMWが、2025年第二弾シングル「O.M.W」をリリースした。
2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。
今作はFunkyなDisco R&Bサウンドで自然に身体が揺れるビートに"俺たちはいつもこんな感じ"とOMWの自然な日常、マイペースなクリエイティブリズムをFunkyなサウンドの上に落とし込んだプロフィールソング的な楽曲に仕上がっている。
＜リリース情報＞
OMW (JAY'ED, P-CHO & NAOtheLAIZA)
「O.M.W」
https://omw.lnk.to/O.M.W
X（Twitter） https://twitter.com/_omw_official
Instagram https://www.instagram.com/_omw_official/
2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。
＜リリース情報＞
OMW (JAY'ED, P-CHO & NAOtheLAIZA)
「O.M.W」
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