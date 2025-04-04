¡Ö·Ý¿Í¤ËÂß¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×·Ù»ëÄ£¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¡µÈËÜ·Ý¿Í6¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇîµ¿¤¤
µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë·Ý¿Í¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤ÎµÈËÜÂç¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤é6¿Í¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¤Î¤¦½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬Æ¿Ì¾¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿Í¤ËÂß¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ý¿Í¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£