マクドナルドのハッピーセットに、タカラトミーの人気着せ替え人形ブランド「リカちゃん」が登場!

ヘアアレンジやドレスの着せ替えが楽しめる「リカちゃん」が、全9種ラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「リカちゃん」

販売期間:

第1弾 2025年4月11日(金)〜4月24日(木)

第2弾 2025年4月25日(金)〜5月8日(木)

第3弾 2025年5月9日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

※第3弾では、在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります

種類:「リカちゃん」のおもちゃ 全9種

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

ハッピーセットに、ヘアアレンジやドレスの着せ替えが楽しめる「リカちゃん」のおもちゃが登場。

第1弾は、カラフルなアレンジ紐や付属のシールを使ってヘアスタイルをデザインできる「ドリームヘアアレンジ!リカちゃん」が展開されます。

第2弾は、ミニスカートからロングスカートへの着せ替えや、スカートパーツを回して色の組み合わせを変えてドレスアップが楽しめる「クルクルドレスチェンジ!リカちゃん」と、ひみつのおもちゃ1種。

個性豊かな「リカちゃん」全9種がラインナップされます。

おもちゃには、小さなお子さんの手でも簡単にいろいろなヘアアレンジが楽しめるよう、アレンジ紐や何度も使えるシール付き。

手指を器用に動かして、「リカちゃん」のヘアを編んでアレンジすることで、生活習慣や身体動作を遊びながら学べるのもポイントです。

ミニスカートの「リカちゃん」に、スカートを重ねてロングドレスにしたり、前後でデザインが変わるスカートパーツを回してドレスアップしたり、他のドレスとの組み合わせをコーディネートしたりする遊びは図形や空間の認識を高め、ファッションを楽しむ表現力も伸ばします。

「クルクルドレスチェンジ!リカちゃん」は、第2弾の他のリカちゃんのパーツと入れ替えることができ、着せ替え可能。

複数集めるほど、リカちゃんの着せ替え遊びが広がります!

ハッピーセット「リカちゃん」第1弾 ドリームヘアアレンジ!リカちゃん

販売期間:2025年4月11日(金)〜4月24日(木)

第1弾は、「ドリームヘアアレンジ! ドレッシージュエル リカちゃん」「ドリームヘアアレンジ! エメラルドバタフライ リカちゃん」「ドリームヘアアレンジ! ミュージカルメロディ リカちゃん」「ドリームヘアアレンジ! ドリーミーナイト リカちゃん」の4種類がラインナップ。

今までのハッピーセット 「リカちゃん」の中でもっとも髪の毛が長い「リカちゃん」です。

アレンジ紐と貼ってはがせる付属のシールを使って、簡単&自由にヘアアレンジが楽しめます!

ドリームヘアアレンジ! ドレッシージュエル リカちゃん

”ジュエリー”をテーマにした「ドリームヘアアレンジ! ドレッシージュエル リカちゃん」

ピンクと黄色の2色の髪の毛とブルーの紐がポニーテールになっています。

ドリームヘアアレンジ! エメラルドバタフライ リカちゃん

“バタフライ(蝶)”がテーマの「ドリームヘアアレンジ! エメラルドバタフライ リカちゃん」

ミントグリーンの髪の毛と2色の紐がツインテールになっています☆

ドリームヘアアレンジ! ミュージカルメロディ リカちゃん

”音楽”をテーマにした「ドリームヘアアレンジ! ミュージカルメロディ リカちゃん」

ピンクの濃淡2色の髪の毛と黄色の紐がサイドポニーテールになっています。

ドリームヘアアレンジ! ドリーミーナイト リカちゃん

”ゆめ”がテーマの「ドリームヘアアレンジ! ドリーミーナイト リカちゃん」

落ち着いたブルーの髪の毛と2色の紐で、低いツインテールスタイルが表現されています☆

ハッピーセット「リカちゃん」第2弾 クルクルドレスチェンジ!リカちゃん

販売期間:2025年4月25日(金)〜5月8日(木)

第2弾は、「クルクルドレスチェンジ! スターライトプリンセス リカちゃん」「クルクルドレスチェンジ! ダイアモンドプリンセス リカちゃん」「クルクルドレスチェンジ! ドリームランドプリンセス リカちゃん」「クルクルドレスチェンジ! ねこねこプリンセス リカちゃん」の4種類がラインナップ。

さらに、第2弾からは「ひみつのおもちゃ」1種も登場します☆

どんなおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみです。

第2弾では、ドレスが3つのレイヤーになっており、組み合わせを変えることで、長さや色の組み合わせを変えて、様々なドレスアップが楽しめます。

ドレスのパーツは、回転し、前後で異なる色やデザインにもなります。

また、第2弾の他の「リカちゃん」にも着せ替えが可能。

たくさん「リカちゃん」を集めて、いろいろなコーディネートを楽しめます☆

クルクルドレスチェンジ! スターライトプリンセス リカちゃん

ブルーのドレスが涼やかな「クルクルドレスチェンジ! スターライトプリンセス リカちゃん」

星座がテーマのドレスにドレスアップができる、星のカチューシャを付けた「リカちゃん」です。

クルクルドレスチェンジ! ダイアモンドプリンセス リカちゃん

ダイアモンドがテーマの衣装にドレスアップできる、ティアラを付けた「クルクルドレスチェンジ! ダイアモンドプリンセス リカちゃん」

ゆめかわカラーが幻想的な印象のドレスを着ています☆

クルクルドレスチェンジ! ドリームランドプリンセス リカちゃん

セーラーカラーのドレスがキュートな「クルクルドレスチェンジ! ドリームランドプリンセス リカちゃん」

遊園地がテーマのドレスにドレスアップができる、リボンを付けた「リカちゃん」です。

クルクルドレスチェンジ! ねこねこプリンセス リカちゃん

猫がテーマのドレスにドレスアップできる、猫耳を付けた「クルクルドレスチェンジ! ねこねこプリンセス リカちゃん」

真っ白なドレスをアレンジして、どんなコーディネートをしようか想像するだけで楽しい☆

週末2日間限定「リカちゃんスペシャルDVD2025/ひみつのアイプリ スペシャルアイプリカード」プレゼント

実施日:2025年4月12日(土)・13日(日)、4月26日(⼟)・27日(日)

週末の2日間限定で、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入するとプレゼントがもらえます!

2025年4月12日(土)・13日(日)にもらえる「リカちゃんスペシャルDVD2025」は、「リカちゃん」のおはなしが収録されているハッピーセットオリジナルのDVDです。

4月26日(⼟)・27日(日)は「ひみつのアイプリ スペシャルアイプリカード」が登場。

アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」で使うことができるカードです。

キャラクターが「リカちゃん」の衣装を着ている特別なカードです。

自分でヘアスタイルをデザインして遊ぶことで「生活習慣・身体動作」が、ドレスを重ねる組み合わせを考えることで「図形・空間」が、「リカちゃん」を思う存分ドレスアップして一緒におしゃれを楽しむことで「表現力」が育まれる、ハッピーセットのおもちゃ!

ハッピーセット「リカちゃん」は、2025年4月11日(金)より約5週間、全国のマクドナルドに登場です。

リカちゃん:🄫 TOMY

ひみつのアイプリ:Ⓒ TOMY ⒸT2A/S/TX/AP

※各おもちゃは、数量限定の為、なくなり次第終了します

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はしないでください

