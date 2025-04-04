´Ú¹ñ ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÈíÌÈ¡×¡¡60Æü°ÊÆâ¤ËÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ê¡ÈÆâÍð¡É¤ò¼çÆ³¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Õú¡Ê¥æ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÈÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¡É¤òÂÅÅö¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»³ËÜ»ÖÌçµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÈíÌÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢8¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á6¿Í°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷°ìÃ×¤Ç¡ÈÈíÌÈ¡É¤¬ÂÅÅö¤È¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·¤¬·ûË¡¤äË¡Î§¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¼êÂ³¤¤ÈÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¾ï²ü¸·¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ×·ï°ãÈ¿¡×¤À¤ÈÕú»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò°ì½³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·³¤òÆ°°÷¤¹¤ë·Á¤Ç¹ñ²ñ¤Îµ¡Ç½¤ÎÉõº¿¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤òÂáÊá¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Î¸¢¸Â¹Ô»È¤òË¸³²¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Õú»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÕú»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿·Á¤Ç¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ûË¡¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê·ûË¡°ãÈ¿¡×¤À¤ÈÃÇºá¤·¡¢ÈíÌÈ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÈíÌÈ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å60Æü°ÊÆâ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤È¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê»³ËÜ»ÖÌçµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÈíÌÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢8¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á6¿Í°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷°ìÃ×¤Ç¡ÈÈíÌÈ¡É¤¬ÂÅÅö¤È¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·¤¬·ûË¡¤äË¡Î§¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¼êÂ³¤¤ÈÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·³¤òÆ°°÷¤¹¤ë·Á¤Ç¹ñ²ñ¤Îµ¡Ç½¤ÎÉõº¿¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤òÂáÊá¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Î¸¢¸Â¹Ô»È¤òË¸³²¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Õú»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÕú»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿·Á¤Ç¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ûË¡¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê·ûË¡°ãÈ¿¡×¤À¤ÈÃÇºá¤·¡¢ÈíÌÈ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÈíÌÈ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å60Æü°ÊÆâ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤È¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£