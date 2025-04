5月4日に開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)のABEMA PPVチケットが、大会1ヶ月前となるきょう4日から販売がスタートした。記念すべき10周年イヤーの東京ドーム大会の一番の目玉は、昨年7月の『超RIZIN.3』で平本蓮に敗れて引退を宣言し、今大会で復帰戦に臨む朝倉未来。先月の会見では「試合出ますよ、それだけです。僕は職業・格闘家なので、相手は誰でもいいです」と意気込みを語っており、現時点でも対戦相手は未定だが、果たして誰と戦うのか。

また、フェザー級タイトルマッチの王者クレベル・コイケvs.挑戦者ラジャブアリ・シェイドゥラエフのほか、ヒロヤvs.篠塚辰樹、平本丈vs.田丸辰、山本アーセンvs.冨澤大智などが行われる。PPV前売りチケットは6500円、当日チケットは6900円、アーカイブチケットは4400円(すべて税込)。ABEMAプレミアム会員に新規登録すると4000円キャッシュバックのキャンペーンも実施する。◆『RIZIN男祭り』5月4日・東京ドーム【参戦予定選手】朝倉未来【対戦カード】・フェザー級タイトルマッチクレベル・コイケ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ヒロヤ vs. 篠塚辰樹・RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg)ダニー・サバテロ vs. 太田忍・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)山本アーセン vs. 冨澤大智・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)平本丈 vs. 田丸辰・RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 参戦選手スダリオ剛、シビサイ頌真、上田幹雄、ジョゼ・アウグスト(LFA推薦選手)、マレク・サモチュク(KSW推薦選手)、アレクサンダー・ソルダトキン(FNC推薦選手)