甲斐バンドが、6月11日に16年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『ノワール・ミッドナイト』をリリースすることが4日、発表された。1979年に発表した「HERO(ヒーローになる時、それは今)」で180万枚の大ヒットを記録し、日本のロックバンドとして一躍時代の先頭に立った甲斐バンド。ほかにも「安奈」「漂泊者(アウトロー)」「ビューティフル・エネルギー」など、多くの名曲を世に送り出し、ライブバンドとしても先駆的なステージを展開してきた。ロックバンドとしては初のNHKホール公演や、花園ラグビー場、新宿副都心(現都庁)など前例のない会場での公演を成功させ、ライブシーンの歴史にも名を刻んできた。

2024年には結成50周年を迎え、CDとアナログ盤がセットになった記念アイテムのリリースと、全国10都市でのライブハウスツアーを敢行。そして同年12月29日、ツアーファイナルのMCで同作をリリースすることが明かされた。同作は14年に発表した「Blood in the Street」以来、約11年ぶりの新曲を収録。さらに09年にリリースした『目線を上げろ』以来、約16年ぶりとなるオリジナルフルアルバムで、通算15作目となる。結成50周年イヤーの第二章を告げる同作には、セルフカバーの新録や未発表曲を含む全10曲を収録予定。今は亡きリードギター、故・大森信和さんとのラストセッションからのメモリアルテイク「RING」も初収録されている。さらに初回限定生産盤には、バンドとして初開催となったクリスマスディナーショーからの未公開ライブ映像や、ミュージックビデオの完全版、メイキング映像など貴重な映像コンテンツを収録したDVDが付属する。同作のジャケット写真と最新のアーティスト写真も解禁された。ジャケットは、タイトル通り、漆黒の真夜中に響きわたるバンドの最新サウンドを予感させ、アーティスト写真は、デビュー50周年を迎えさらに疾走するメンバー3人の風格を感じさせる一枚になっている。同作をひっさげて、6月からは全国8都市を巡るホールツアー『KAI BAND 50th ANNIVERSARY TOUR 「Thank You, Everybody!2025」』を開催することも発表された。【KAI BAND 50th ANNIVERSARY TOUR 「Thank You, Everybody!2025」日程】・6月21日(土) 神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館)・6月28日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール・7月5日(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール・7月12日(土) 新潟・りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館)劇場・7月13日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール・7月21日(月・祝) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール・8月11日(月・祝) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール・8月23日(土) 大阪・フェスティバルホール