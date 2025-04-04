２５年シーズンを戦うヴィーナスリーグの選手（１月の２４年度表彰式より）

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　関東女子硬式野球連盟は４日、世界最大級の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグ（報知新聞社後援）の概要と日程を発表。４月１２日の巨人女子チーム―全府中戦（府中市民、９時開始）で開幕し、中学からクラブチームまで５２のチームが５つのリーグに分かれて戦う。

　トップリーグのリポビタン杯プレミアヴィーナスリーグは、巨人女子チームや西武ライオンズレディース、エイジェックやＺＥＮＫＯなど１２の大学、企業、クラブチームが３回ずつ対戦。明大に誕生した明治大学女子硬式野球クラブは、クラブチームの佐川急便、Ｒａｂｂｉｔｓとの合同チームとして、下位リーグの報知新聞社杯に参戦する。

　ヴィーナスリーグは０２年から続く関東地区の女子硬式野球リーグ。昨年はＺＥＮＫＯがリポビタン杯を制した。

　【ヴィーナスリーグ各リーグの体制】

　▽リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ（大学、企業、クラブ１２チームが３回づつ対戦）

アサヒトラスト、エイジェック、ライオンズレディース、ＺＥＮＫＯ、巨人、侍、ゴールドジム、全府中ＭＡＲＥｓ、秀明大、平成国際大、日大国際関係学部、尚美学園大

　▽報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ（大学、企業、クラブ１０チーム）

駒沢ＲＩＳＥ、新波、バンディッツ、ＩＮＦＩＮＩＴＹ、ＨＡＹＡＢＵＳＡサウザン、ＭＯＮＳＴＥＲ、小江戸ＢＥＬＬＳ、新潟医療福祉大、Ｒａｂｂｉｔｓ＆佐川急便＆明大合同チーム、ＹｕｔａｋａＦａｃｉｌｉｔｙ＆日本ウェルネス大合同チーム

　▽ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグＡ組（高校９チーム、勝ち点首位がＢ組首位と優勝決定戦）

開志学園、甲斐清和、横浜隼人、作新学院、駒沢女子、叡明、日本ウェルネス、成美学園、浦和学院

　▽ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグＢ組（高校９チーム、勝ち点首位がＡ組首位と優勝決定戦）

秀明八千代、花咲徳栄、わせがく、佐久長聖、松本国際、大宮商、岩瀬日大＆つくば国際合同チーム、国学院栃木、市立前橋

　▽ライオンズ杯争奪ヴィーナスリーグＵ１５（中学１２チーム）

武蔵なでしこ、モンスターレディース、エイジェックユース、オールシャインズ、オール京急、西湘Ｆｕｔｕｒｅ、ＩＮＦＩＮＩＴＹ　Ｊｒ．、ＡＦＢ―ＢＡＴＳ、スルガマリン、ＢｒａｖｅＨｅｒｔ、ボーイズ東日本ガールズ、リトルシニア関東ドリームズ