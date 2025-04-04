ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン全国大会 青学vs氷帝、新跡部役ほかキャストを発表 キービジュアル＆キャラクタービジュアル公開
ミュージカル『テニスの王子様』「4thシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs氷帝」の出演キャストと公演概要が発表され、あわせてキービジュアルとキャラクタービジュアルが4日、公開された。
【写真28枚】公開された青学＆氷帝＆立海＆比嘉の総勢28人のテニミュキャストのビジュアル
今公演では、全国大会初戦比嘉に勝利した青学と、関東大会で敗北を喫した青学に雪辱を誓う氷帝の、全国大会2戦目の模様が描かれる。
今公演から、類い希なるカリスマ性と実力を持つ氷帝の部長・跡部景吾役を石川志泉が務めることが決定。キービジュアルは、跡部景吾の凍り付くような鋭いまなざしに立ち向かう越前リョーマの姿が。立海、比嘉、テニミュボーイズを加えて、青学と氷帝の全国大会の激闘を熱く演じる。
公演は、7月6日〜7月13日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）、7月19日〜7月27日に大阪・SkyシアターMBS、8月1日〜8月3日に岐阜・土岐市文化プラザ サンホール、8月15日〜8月17日に福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール、8月23日〜8月31日に東京・日本青年館ホールで上演される。
■キャスト一覧
＜青学＞
越前リョーマ役：竹内雄大
手塚国光役：寺田友哉
大石秀一郎役：藤本力翔
不二周助役：橋本勇大
乾貞治役：世良大雅
菊丸英二役：長嶺龍汰
河村隆役：坂上翔麻
桃城武役：有岡歩斗
海堂薫役：渡邊樹
堀尾聡史役：大山蓮斗
加藤勝郎役：加藤央睦
水野カツオ役：中川湊斗
＜氷帝＞
跡部景吾役：石川志泉
忍足侑士役：草地稜之
宍戸亮役：広井雄士
向日岳人役：小辻庵
芥川慈郎役：横山賀三
滝萩之介役：中田凌多
樺地崇弘役：栗原樹
鳳長太郎役：明石陸
日吉若役：酒寄楓太
＜立海＞
幸村精市役：潮見洸太
真田弦一郎役：速川大弥
丸井ブン太役：白金倫太郎
ジャッカル桑原役：大村征弥
＜比嘉＞
木手永四郎役：二階堂心
甲斐裕次郎役：益川和久
平古場凛役：桜井一
＜テニミュボーイズ＞
中川月碧
原田悠希
吉村空我
【写真28枚】公開された青学＆氷帝＆立海＆比嘉の総勢28人のテニミュキャストのビジュアル
今公演では、全国大会初戦比嘉に勝利した青学と、関東大会で敗北を喫した青学に雪辱を誓う氷帝の、全国大会2戦目の模様が描かれる。
今公演から、類い希なるカリスマ性と実力を持つ氷帝の部長・跡部景吾役を石川志泉が務めることが決定。キービジュアルは、跡部景吾の凍り付くような鋭いまなざしに立ち向かう越前リョーマの姿が。立海、比嘉、テニミュボーイズを加えて、青学と氷帝の全国大会の激闘を熱く演じる。
■キャスト一覧
＜青学＞
越前リョーマ役：竹内雄大
手塚国光役：寺田友哉
大石秀一郎役：藤本力翔
不二周助役：橋本勇大
乾貞治役：世良大雅
菊丸英二役：長嶺龍汰
河村隆役：坂上翔麻
桃城武役：有岡歩斗
海堂薫役：渡邊樹
堀尾聡史役：大山蓮斗
加藤勝郎役：加藤央睦
水野カツオ役：中川湊斗
＜氷帝＞
跡部景吾役：石川志泉
忍足侑士役：草地稜之
宍戸亮役：広井雄士
向日岳人役：小辻庵
芥川慈郎役：横山賀三
滝萩之介役：中田凌多
樺地崇弘役：栗原樹
鳳長太郎役：明石陸
日吉若役：酒寄楓太
＜立海＞
幸村精市役：潮見洸太
真田弦一郎役：速川大弥
丸井ブン太役：白金倫太郎
ジャッカル桑原役：大村征弥
＜比嘉＞
木手永四郎役：二階堂心
甲斐裕次郎役：益川和久
平古場凛役：桜井一
＜テニミュボーイズ＞
中川月碧
原田悠希
吉村空我