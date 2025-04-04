ºòÇ¯ÅÙ¤Î´ä¹ñ´ðÃÏ¼þÊÕ¤ÎÁû²»²ó¿ô¤Ï´ÏºÜµ¡°ÜÅ¾¸åºÇ¾¯¡¢°ìÊý¤Ç¶ì¾ð¤Ï²áµî2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ
ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¼þÊÕ¤ÎÁû²»Â¬Äê²ó¿ô¤Ï2018Ç¯¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡°ÜÅ¾¸åºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´ðÃÏ´ØÏ¢¤Î¶ì¾ð¤Ï²áµî2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¹ñ»Ô¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢´ðÃÏËÌÂ¦¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿70¥Ç¥·¥Ù¥ë°Ê¾å¤ÎÁû²»¤¬5ÉÃ°Ê¾åÂ³¤¤¤¿²ó¿ô¤Ï7085²ó¡¢ÆîÂ¦¤Ç¤Ï8229²ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â2018Ç¯¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡°ÜÅ¾¸åºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå´Ï·±Îý¤Ç±¿ÍÑ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë4·î¡¢5·î¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7·î¤«¤é9·î¤ÎÁû²»Â¬Äê²ó¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤êÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F35C¤¬¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬11·î°Ê¹ß¤ÎÁû²»Â¬Äê²ó¿ô¤ËÎãÇ¯¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´ðÃÏ´ØÏ¢¤Î¶ì¾ð¤Ï7731·ï¤ÈÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë¼¡¤°²áµî2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤¬¹Ò¶õµ¡¤ÎÁû²»¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
Áû²»Â¬Äê²ó¿ô
¢£4·î¡Ú23Ç¯ÅÙ¡Û1098²ó¡Ú24Ç¯ÅÙ¡Û 802²ó
¢£5·î¡Ú23Ç¯ÅÙ¡Û1026²ó¡Ú24Ç¯ÅÙ¡Û 847²ó
¢£7·î¡Ú23Ç¯ÅÙ¡Û 802²ó ¡Ú24Ç¯ÅÙ¡Û 397²ó
¢£8·î¡Ú23Ç¯ÅÙ¡Û 721²ó ¡Ú24Ç¯ÅÙ¡Û 266²ó
¢£9·î¡Ú23Ç¯ÅÙ¡Û1142²ó¡Ú24Ç¯ÅÙ¡Û 461²ó