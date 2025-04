【「Rushbox」シリーズ 期間限定SALE】 期間:4月4日12時~4月30日23時59分

moimateは、レバーレスアーケードコントローラー「Rushbox」シリーズの期間限定SALEを4月4日12時から4月30日23時59分まで開催する。

今回のセールでは、薄型レバーレス「Rushbox」および「Rushbox Lite」が期間限定で最大26%OFFのお買い得価格で購入できる。

また、スイッチのカスタマイズを楽しみたい人向けにお手入れ・カスタマイズキットとバネがセットになった特別価格のカスタムセットも用意されている。

□「Rushbox」のページ

セール概要

開催期間:4月4日12時~4月30日23時59分

Rushbox 価格:41,800円 → 31,900円(約24%OFF) Rushbox Lite 価格:29,700円 → 22,000円(約26%OFF) Rushboxカスタムセット 価格:45,100円 → 34,485円(約24%OFF) Rushbox Liteカスタムセット:価格:33,000円 → 24,475円(約26%OFF)

18ボタン+レイアウト調整で“自分の手”に合わせられるカスタマイズが可能

(C) 2023 moimate Inc. All rights reserved