細部まで丁寧に造形したフェイス形！ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレス
ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場！
今回は、プロトコル・ドロイド「C-3PO」の顔をモチーフにしたネックレスを紹介します☆
ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレス
価格：K18イエローゴールド 187,000円（税込）／シルバー925 33,000円（税込）
サイズ：
・チェーン 全長50cm（小豆 [SV] 幅約1.8mm／ [K18] 幅約1.1mm, アジャスター環なし）
・トップ タテ約15.5mm（バチカン含む） ヨコ約9.6mm 厚み約6.3mm
販売店舗：ケイウノ公式オンラインショップ
※ケイウノ店舗でのお取り扱いはありません
「ケイウノ公式」サイトはこちら
ケイウノから「スター・ウォーズ」シリーズで長年にわたり愛され続けている「C-3PO」の顔をモチーフにしたネックレスが登場。
立体的な作りで忠実に表現しながらも、トップ部分は約1.3cmと身に着けやすいサイズ感です。
金色のイメージが強い「C-3PO」も、作中では灰色のぼろっとした姿もみせることから、あえてイエローゴールド製とシルバー製の2色で展開されます。
裏面はくり抜きになっているので、身軽にファッションが楽しめます。
お茶目な相棒と、いろんな景色を見に行きたくなるネックレスです。
また、購入時には『スター・ウォーズ』専用のボックスと専用ショッパーが付いてきます☆
K18イエローゴールド
K18イエローゴールドの「C-3PO」ネックレス。
細部まで忠実に再現された顔モチーフのデザインです。
ゴールドのイメージが強い「C-3PO」をK18イエローゴールドで表現。
落ち着いたデザインなので、カジュアルにおしゃれが楽しめます。
シルバー925
シルバー925の「C-3PO」ネックレス。
いぶし加工を施すことで、作中の灰色のぼろっとした姿が表現されています。
シルバー製なので、クールな印象で身に着けられるアクセサリーです。
「スター・ウォーズ」シリーズ初期から登場している「C-3PO」のお顔をモチーフにしたファン必見のネックレス。
ケイウノから登場する『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレスの紹介でした☆
「ケイウノ公式」サイトはこちら
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 細部まで丁寧に造形したフェイス形！ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレス appeared first on Dtimes.