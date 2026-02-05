ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場！

今回は、プロトコル・ドロイド「C-3PO」の顔をモチーフにしたネックレスを紹介します☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレス

価格：K18イエローゴールド 187,000円（税込）／シルバー925 33,000円（税込）

サイズ：

・チェーン 全長50cm（小豆 [SV] 幅約1.8mm／ [K18] 幅約1.1mm, アジャスター環なし）

・トップ タテ約15.5mm（バチカン含む） ヨコ約9.6mm 厚み約6.3mm

販売店舗：ケイウノ公式オンラインショップ

※ケイウノ店舗でのお取り扱いはありません

ケイウノから「スター・ウォーズ」シリーズで長年にわたり愛され続けている「C-3PO」の顔をモチーフにしたネックレスが登場。

立体的な作りで忠実に表現しながらも、トップ部分は約1.3cmと身に着けやすいサイズ感です。

金色のイメージが強い「C-3PO」も、作中では灰色のぼろっとした姿もみせることから、あえてイエローゴールド製とシルバー製の2色で展開されます。

裏面はくり抜きになっているので、身軽にファッションが楽しめます。

お茶目な相棒と、いろんな景色を見に行きたくなるネックレスです。

また、購入時には『スター・ウォーズ』専用のボックスと専用ショッパーが付いてきます☆

K18イエローゴールド

K18イエローゴールドの「C-3PO」ネックレス。

細部まで忠実に再現された顔モチーフのデザインです。

ゴールドのイメージが強い「C-3PO」をK18イエローゴールドで表現。

落ち着いたデザインなので、カジュアルにおしゃれが楽しめます。

シルバー925

シルバー925の「C-3PO」ネックレス。

いぶし加工を施すことで、作中の灰色のぼろっとした姿が表現されています。

シルバー製なので、クールな印象で身に着けられるアクセサリーです。

「スター・ウォーズ」シリーズ初期から登場している「C-3PO」のお顔をモチーフにしたファン必見のネックレス。

ケイウノから登場する『スター・ウォーズ』コレクション「C-3PO」ネックレスの紹介でした☆

