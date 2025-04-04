¡ÖÂþº£¡¢È¿¾ÊÃæ¡ª¡×Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Îµï¼ò²°¡È°ãË¡¤Ê³°°û¤ßÀÊ¡É¤ÇÁ´¹ñ½é¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¡¡ ¡È¾ï½¬¡É¤ÎÅ¹¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡ÄÍ£°ìÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤¬Áý¤¨¡¢³°°û¤ß¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·î¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Îµï¼ò²°¤Î¡Ö³°°û¤ß¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò¤á¤°¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï3·î14Æü¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤¬Ìµµö²Ä¤ÇÏ©¾å¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤òÊÂ¤Ù±Ä¶È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢É÷Â¯±Ä¶ÈÅù¤Îµ¬À©µÚ¤Ó¶ÈÌ³¤ÎÅ¬Àµ²½Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÉ÷±ÄË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤òÈ¯½Ð¡£´ü´Ö¤ÏÆ±·î21Æü¤«¤é21Æü´Ö¤È¤µ¤ì¤¿¡£
4·î1Æü¤ËÆ±Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤ÎÅ¹¡×¡ÖÂþº£¡¢È¿¾ÊÃæ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢4·î10Æü¤Þ¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤¹¤ë¤È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¶ì¾ð
Æ±Å¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤È½÷À½¾¶È°÷¤¬¡¢Æ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡¡ÊÆ»¸òË¡¡Ë77¾ò1¹à¡Ë¤òÆÀ¤º¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤òÊÂ¤Ù¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÅ¹Â¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ©¾å±Ä¶È¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦·«¤êÊÖ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìºòÇ¯4·î¤«¤éºòÇ¯10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë»ØÆ³¤ä·Ù¹ð¤ò60²ó°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ»¸òË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿Å¹¤¬¡¢É÷±ÄË¡¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¿·¶¶¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÏ©¾å±Ä¶È¤ò¾ï½¬Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤éÆ»Ï©¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾ð¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î½èÊ¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ÔÀ¯Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅÏî´¸°ìÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢É÷±ÄË¡¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¶ÈÌ³Ää»ß¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ÷±ÄË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë34¾ò2¹à¤Ï¡¢½èÊ¬¤ËºÝ¤·¤ÆÃ±¤Ê¤ëË¡Îá°ãÈ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØÃø¤·¤¯Á±ÎÉ¤ÎÉ÷Â¯¼ã¤·¤¯¤ÏÀ¶¾ô¤ÊÉ÷Â¯´Ä¶¤ò³²¤·¡¢Ëô¤Ï¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë¾ã³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¡Ù¤Ë¡¢±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ëÏ©¾å±Ä¶È¤Ï¡¢¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÁ±ÎÉ¤ÎÉ÷Â¯Åù¤ò³²¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²áµî¤Ë¤ÏÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿É÷±ÄË¡¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢Åö³º¤Îµï¼ò²°¤Ï¤Ê¤¼¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ø¤â¤Ï¤ä¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢°Â°×¤Ê½èÊ¬¤ÏºÛÎÌ¸¢¤Î°ïÃ¦¡¦ÍôÍÑ¡Ê¹ÔÀ¯»ö·ïÁÊ¾ÙË¡30¾ò¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î½èÊ¬¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ÏÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÁ±ÎÉ¤ÎÉ÷Â¯Åù¤ò³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡Ù¤¢¤ê¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤¿ÀèÎã¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½èÊ¬¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÅ¬Ë¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤«¤éÁè¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ãË¡¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤¼¡ÖÆ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¡×¤¬É¬Í×¤«
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢Æ»¸òË¡¾å¤ÎÆ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¡Ê77¾ò1¹à¡Ë¤ò¼õ¤±¤º¤ËÏ©¾å±Ä¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µö²ÄÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏî´ÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆ»¸òË¡77¾ò1¹à¤Ï¡¢ÌµÃá½ø¤ÊÆ»Ï©¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤ä¸òÄÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃø¤·¤¤±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢Æ»Ï©¤ÎËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·¶¶¤Ê¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬Ï©¾å¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢²°Âæ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡ØÄÌ¹Ô¡Ù¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¸òÄÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡½ðÄ¹¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ªÆ±¾ò2¹à¤Ï¡¢Æ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤Ð·Ù»¡½ðÄ¹¤Ïµö²Ä¤ò¡Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿¹Ô°Ù¤¬¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ µö²Ä¤Ë¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ ¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ø±×¾å¤Þ¤¿¤Ï¼Ò²ñ¤Î´·½¬¾å¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤
¡Ö¤³¤Îµ¬Äê¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¼«Í³¤Ê¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÆ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ»¸òË¡¤¬¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤È±ß³ê¤È¤¤¤¦Íø±×¤¬³²¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢µö²Ä¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¡¢Æ»Ï©»ÈÍÑµö²Ä¤ÏÈæ³ÓÅªÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤ä¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏî´ÊÛ¸î»Î¡Ë
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¶¶¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÏ©¾å±Ä¶È¤ò¾ï½¬Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿·¶¶¤¬¤¢¤ë¹Á¶è¤Ç¤ÏÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é·Ù»¡OB¤é¤ò½ä²ó»ØÆ³°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ë¤È»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡£ÈË²Ú³¹¤æ¤¨¤Ë²ÐºÒ¤äÈòÆñµß±ç¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ì¤ÐÏ©¾å±Ä¶È¤¬OK¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹Á¶è¤ÎÀ¶²È°¦¶èÄ¹¤â¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¶¶±Ø¼þÊÕ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢Æ»Ï©¤òÉÔÀµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÏ©¾å±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤«¤é±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤Ï¡¢È¯ºÒ»þ¤ÎÈòÆñµß±çÅù¤Î»Ù¾ã¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¶è¤Ë¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï½¬Åª¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹Å¹ÊÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù»ëÄ£¤Îµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¶¶±Ø¼þÊÕ¤ÎÈË²Ú³¹ÂÐºö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶è¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤ä·Ù»ëÄ£¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¹Á¶è¡¦¿·¶¶¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Á¶è¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡Ë
¿·¶¶¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©Å¹¤ÎÏ©¾å±Ä¶È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ç¯ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢¥ëー¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬³ä¤ò¿©¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç³¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£