¥Þ¥Ã¥¯¤Î£Ø¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡ºÇ½ª·¿È¯É½¤Î¡ÖÂ®¤¹¤®¤ë¡×¥¢¥¤¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤«¡¡¥È¥è¥¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥³¥é¥Ü
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½ÐÆ°¡ª¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤È¡¢¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢Î®Îï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¼Ö¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤óWWW¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¡ª¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡ÖËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î³«ÉõÆ°²èÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥¿¥Á¤Ï¡¦¡¦¡¦º£Ç¯¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤¢¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡ª5Ç¯Á°¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¡É¶â¡É¤ò°ìÈ¯¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎTOYOTA GAZOO Racing¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡Ö¤¤¤¶¡¢¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÀÖÃÏ¤Ë²«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥½Ï¢¹ñ´ú¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥è¥¿¤«¤é¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ËÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤¶¡¢¡×¡Ö½ÐÆ°¡×¤È¤âÆÉ¤á¤ë¡£
¥¹¡¼¥×¥é¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î5·î¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿GR¥¹¡¼¥×¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¡¢À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤ÇºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖA90¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬3·î21Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄºÇ½ª·¿¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¹Ô¥¹¡¼¥×¥é¤È¤ÎÀáÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Î¾å¤Ë²¿¤«¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÅ¾Åô¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¡¢¼Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¿äÂ¬¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£