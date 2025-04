ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイは、4月1日に「2025年度 入社式」を開催し、新入社員120人を迎えた。入社式には新入社員が一堂に会し、エンターテイメント企業ならではの“超元気”な演出で会場は一体となって盛り上がり、心躍らせながら社会人としての第一歩を踏み出した。パークの仲間たちも祝福。『ターミネーター2:3-D』サイバーダイン社から転職し、現在パークのしゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM)を務める“先輩”綾小路麗華も盛り上げた。

■合同会社ユー・エス・ジェイ 社長CEO JLボニエより新入社員へメッセージ「皆さん、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへようこそ。卒業後の就職先として当社を選んでくれたことをうれしく思います。ユー・エス・ジェイはとても強力なコミュニティであり、その一員となった皆さんがこれからのさらなる成長をけん引してくれると信じています。きょうから始まる人生の新たな1ページに心から幸運を祈ります」■シニア・バイス・プレジデント 人事本部長 田口雅子氏 コメント「今年は120名の新入社員をお迎えすることができました。今、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは日本だけでなく、世界から多くのゲストが訪れ“超元気”を感じていただける場所として成長し続けています。本日入社した新入社員も、日本全国だけでなく海外からも集まりました。今後もパークを訪れたゲストの満足度だけでなく、従業員が働くうえでの満足度もしっかりと向上させてまいります」■新入社員代表 コメント「ユー・エス・ジェイらしい、”超元気”な入社式でした。私たちが今日感じたこの“超興奮”を、ゲストの皆さまにも体験してもらいたいです。今後は、さまざまなバックグラウンドを持つ同期や先輩方と切磋琢磨していきます」「私自身がパークの大ファンなので、きょうはとてもワクワクしました。私が感じたこのワクワクドキドキを皆さまに届けていけるよう、周囲とともに “NO LIMIT!”に成長していきたいと思います」「多くの先輩方に温かく迎えられ、“NO LIMIT!”に心から楽しめた入社式でした。今後はゲストとクルーをつなぐ架け橋となり、世界中からのゲストに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を伝えてまいります」TM and (C) 2025 Sesame WorkshopMINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.