【大阪杯】史上初の連覇を目指すベラジオオペラは３枠５番 モレイラ騎乗のステレンボッシュは７枠１２番 枠順決定
◆第６９回大阪杯・Ｇ１（４月６日、阪神・芝２０００メートル）
第６９回大阪杯の枠順が４月４日、決定した。レース史上初の連覇を狙うベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は３枠５番からスタート。先週の高松宮記念を制したジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝とコンビを組むステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は７枠１２番。中山記念をレコードで制したシックスペンス（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）は６枠１０番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ボルドグフーシュ 牡６ ５８ 吉田 隼人
（２）ホウオウビスケッツ 牡５ ５８ 岩田 康誠
（３）ラヴェル 牝５ ５６ 北村 友一
（４）ソールオリエンス 牡５ ５８ 松山 弘平
（５）ベラジオオペラ 牡５ ５８ 横山 和生
（６）ジャスティンパレス 牡６ ５８ 鮫島 克駿
（７）ヨーホーレイク 牡７ ５８ 岩田 望来
（８）カラテ 牡９ ５８ 和田 竜二
（９）コスモキュランダ 牡４ ５８ 丹内 祐次
（１０）シックスペンス 牡４ ５８ 横山 武史
（１１）デシエルト 牡６ ５８ 池添 謙一
（１２）ステレンボッシュ 牝４ ５６ ジョアン・モレイラ
（１３）ロードデルレイ 牡５ ５８ 西村 淳也
（１４）エコロヴァルツ 牡４ ５８ ミルコ・デムーロ
（１５）アルナシーム 牡６ ５８ 横山 典弘