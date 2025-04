新作オリジナルアニメーション『BULLET/BULLET』(バレット/バレット)が、ディズニー公式動画配信サービス「 Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」で、7月16日より独占配信される(1話〜8話:7月16日〜、9話〜12話:8月13日〜)。強烈キャラの殺し屋たちを演じるキャストが発表された。『THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール』(2020年)、『 呪術廻戦 』第1期(20年〜21年)、劇場版『 呪術廻戦 0』(21年)、『NINJA KAMUI』(24年)など数々の話題作の監督を務め、その圧倒的なアクション表現と作画クオリティの高さが評判を呼んでいる朴性厚(ぱく・そんふ)が監督を務める、完全新作オリジナルアニメーション。

制作スタッフには、シリーズ構成・脚本に『ウマ娘 シンデレラ グレイ』の金田一士、キャラクターデザイン・総作画監督に『HUNTER×HUNTER』の吉松孝博、コンセプト・メカニックデザインに天神英貴、カーアクションディレクターに『頭文字D First Stage』監督の三沢伸ら、アニメ界の名匠たちが集結した。 声優 陣も実力派がずらり。ジャンク屋で働く少年であり、不当に奪われた品を取り返す盗み屋でもある主人公のギア役に井上麻里奈。ギアとロボット・Qu-0213(キュー ゼロニーイチサン)と共に、盗み屋を行うシロクマ役に山路和弘。Qu-0213は4つの人格を持つロボットで、ギアの事を弟のように大切に思っている人格・ノサ姉役に釘宮理恵、ノサの双子の妹でヤンキー気質な人格・カウ姉役に花澤香菜、ノサとカウに邪険に扱われているマイペースなおじさんの人格・ナカ兄役に 関智一 、チームの料理担当で心優しいおばあちゃんの人格・エイ婆役に折笠愛。殺し屋に追われる謎多き美少女・ノア役には瀬戸麻沙美。荒野の武装集団のボス・バレル役に古川慎、バレルの側近ウィール役に茂木たかまさ。 警察 官でありながら、ある組織のメンバーという裏の顔を持つ・リン役は若井友希が務める。新たに発表された、盗み屋たちに襲い掛かる強烈キャラの殺し屋たちを演じるキャストは以下のとおり。凄腕の殺し屋5人兄弟「クック兄弟」の長男で、冷静で頭脳明晰なブレックファースト役に川原慶久(『バキ』愚地克巳役)。同長女で凶悪な武闘派アフタヌーンティー役に加隈亜衣(『ひろがるスカイ!プリキュア』虹ヶ丘ましろ役)。次男でプロレス技が得意な双子の兄 ランチ 役に田村奈央(『HUGっと!プリキュア』愛崎えみる役)。三男で兄と共にプロレス技をかます双子の弟ブ ランチ 役に新谷真弓(『フリクリ』ハルハラ・ハル子役)。本作で主人公ギアと盗みを働くロボット・Qu-0213(キュー ゼロニーイチサン)の心優しいおばあちゃんの人格・エイ婆役の折笠が、四男で ドローン を遠隔操作が得意な引きこもりのディナー役も務める。さらに、侍の剣術と相撲技で戦うカブキマンであり殺し屋の天麩羅 寿司 丸(てんぷらすしまる)役に神尾晋一郎(『THE FIRST SLAM DUNK』流川楓役)。勇敢な犬・サモエドの魂を宿したプロレスラーで殺し屋のデストロ犬(デストロいぬ)役に近藤浩徳(『機動戦士ガン ダム THE ORIGIN』クランプ役)。野球ボール型爆弾を豪速で投げる殺し屋バッティングセンター斎藤役を 中村悠一 (『 呪術廻戦 』五条悟役)が務める。あわせてぶっ飛んだ殺し屋たちの場面カットも解禁。盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、殺し屋たちとのド派手なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む――。