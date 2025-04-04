・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６６．９５ドル（－４．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２１．７ドル（－４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１８４．４セント（－２６５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．００セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５７．５０セント（－０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１１．５０セント（－１８．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０３．５５（－１０．０１）

出所：MINKABU PRESS