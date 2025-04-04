ÂçÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤¬3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï·³»öÀ¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿ÄäÀï¤ò´¿·Þ¤·¡¢³Æ¹ñ¤Ë»Ù±ç³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ïº£¡¢¹ÓÇÑ¤ÈÀäË¾¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»à¼Ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÀé¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¬¤ì¤­¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×

¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï3Æü¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤¬¹­¤¬¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¤á¤°¤ê¿ÍÆ»´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñÏ¢¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤áOCHA¡á¿ÍÆ»ÌäÂêÄ´À°¼¼¤Î¥È¥Ã¥×¤òÈïºÒÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»á¤Ï¡¢·³»öÀ¯¸¢¤¬ÄäÀï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ÄÇ¦¤ÊÊ¶Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Åª²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÄ·ë¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÀï½ª·ë¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£