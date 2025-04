New BRAVIA line-up for 2025 - CINEMA IS COMING HOME | Sony Official

米ソニー(Sony Electronics)は2日、ホームシアターシステムの新製品として、3.1.2chサウンドバー「BRAVIA Theater Bar 6」、5.1chシステム「BRAVIA Theater System 6」、ワイヤレスリアスピーカー「Theater Rear 8」を海外で発表。今春より順次発売する。価格は後日案内される。

BRAVIA Theater Bar 6

Theater Bar 6は、ワイヤレスサブウーファーと3.1.2ch仕様のサウンドバーがセットになった製品。サウンドバー部分にイネーブルドスピーカーも搭載しているのも特徴。

臨場感あふれるサラウンドサウンドとクリアなセリフを再現。さらにDolby Atmos/DTS:Xフォーマットにも対応しており、パワフルでバランスのとれた映画のようなサウンドを実現するという。

Vertical Surround Engineと、S-Force PRO Front Surroundにより、リアルで多次元的なサウンドを生成。独自のアップミキサー技術を使うことで、サラウンドおよびステレオコンテンツで3次元のサラウンドサウンドが楽しめる。

クリアなセリフと正確なサウンドイメージのために、専用のセンタースピーカーを内蔵。また、互換性のあるブラビアと組み合わせると、AI機械学習搭載のVoice Zoom 3が動作。人間の声を認識して音量をコントロールするため、かすかなセリフでも大きくクリアに聞こえるという。

BRAVIA Theater System 6

Theater System 6は、箱型のコントロール部に加え、サウンドバー、ワイヤレスリアスピーカー、ワイヤレスサブウーファーがセットになった製品。「ホームオーディオに深み、明瞭さ、重みをもたらす」サウンドシステムとのこと。

前述のBar 6同様、Dolby AtmosとDTS:Xをサポート。さらにVertical Surround Engine、S-Force PRO Front Surround搭載のほか、ブラビアと連動したVoice Zoom 3も利用できる。

より没入感のあるリスニングが楽しめるマルチステレオモードを搭載。ステレオサウンドを左/右から中央/後部に複製し、多方向のサウンドブーストを実現するという。

Theater Rear 8

Theater Rear 8は、ソニー製のサウンドバーの追加することで、背後からのサラウンド成分を強化できるワイヤレスリアスピーカー。

ソニー独自の360度空間サウンドマッピング技術によって、機器を設置した環境に応じて、最適化された空間サラウンドを生み出すという。