　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1230円安の3万3620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39809.91円　　ボリンジャーバンド3σ
39140.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38885.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38818.47円　　ボリンジャーバンド2σ
38447.65円　　200日移動平均
38392.80円　　75日移動平均
37827.04円　　ボリンジャーバンド1σ
36835.60円　　25日移動平均
35930.00円　　一目均衡表・基準線
35844.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
35680.00円　　一目均衡表・転換線
35102.00円　　5日移動平均
34852.73円　　ボリンジャーバンド2σ
34735.93円　　3日日経平均株価現物終値
33861.29円　　ボリンジャーバンド3σ
33620.00円　　4日夜間取引終値


株探ニュース