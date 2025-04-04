日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1230円安の3万3620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39809.91円 ボリンジャーバンド3σ
39140.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38818.47円 ボリンジャーバンド2σ
38447.65円 200日移動平均
38392.80円 75日移動平均
37827.04円 ボリンジャーバンド1σ
36835.60円 25日移動平均
35930.00円 一目均衡表・基準線
35844.16円 ボリンジャーバンド-1σ
35680.00円 一目均衡表・転換線
35102.00円 5日移動平均
34852.73円 ボリンジャーバンド2σ
34735.93円 3日日経平均株価現物終値
33861.29円 ボリンジャーバンド3σ
33620.00円 4日夜間取引終値
株探ニュース
39809.91円 ボリンジャーバンド3σ
39140.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38818.47円 ボリンジャーバンド2σ
38447.65円 200日移動平均
38392.80円 75日移動平均
37827.04円 ボリンジャーバンド1σ
36835.60円 25日移動平均
35930.00円 一目均衡表・基準線
35844.16円 ボリンジャーバンド-1σ
35680.00円 一目均衡表・転換線
35102.00円 5日移動平均
34852.73円 ボリンジャーバンド2σ
34735.93円 3日日経平均株価現物終値
33861.29円 ボリンジャーバンド3σ
33620.00円 4日夜間取引終値
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