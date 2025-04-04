µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ß¿å¾å¹±»Ê¤¬µÞÀÜ¶á¡ª ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÂæÏÑ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢Îá»Ò¡ÊµÈ²¬¡Ë¤È¹©Æ£¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤È¡¢2¿Í¤òÂæÏÑ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¡ß¿å¾å¹±»Ê¤¬µÞÀÜ¶á¡ª ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô120ËüÉôÄ¶¤ÎÈý·î¤¸¤å¤ó¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹Ì¡²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡õ¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç4·î¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç±é¤òÇòÀÐÀ²¹á¡Ê·ß°æÎá»ÒÌò¡Ë¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ê¹©Æ£È¯Ìò¡Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë8·î¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¼ç±é¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê·ß°æÎá»ÒÌò¡Ë¤È¿å¾å¹±»Ê¡Ê¹©Æ£È¯Ìò¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¡¦¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ê¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò¡ÊµÈ²¬¡Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¹©Æ£È¯¡Ê¿å¾å¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¶åÎ¶¤Î³¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îá»Ò¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢µ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎá»Ò¤Ï¡¢¶åÎ¶¤Ç·¤²°¤ò±Ä¤àÍÌÌÀ¡ÊÇßß·ÈþÇÈ¡¿ÇµÌÚºä46¡Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¾®¹õ¡Ê²ÖÀ¥¶×²»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤â¤Ç¤¡¢¶åÎ¶¤ÇÎ®¤ì¤ëÆü¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¹©Æ£¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¶âµûÃã´Û¤ÎÅ¹°÷¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤Ë¡¢¹©Æ£¤ÎÎø¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îá»Ò¤¬¶öÁ³¤ß¤Ä¤±¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹©Æ£¤È⼀½ï¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»Ñ¤ò¤·¤¿Îø¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤²áµî¤Îµ²±¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¶åÎ¶¤Î³¹¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¡£²áµî¡¦¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢ÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡½¡£
¡¡
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢Îá»Ò¡ÊµÈ²¬¡Ë¤È¹©Æ£¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬²û¤«¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶åÎ¶¤Î³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Îá»Ò¤¬¹©Æ£¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Îá»Ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸ÍÆ»Ñ¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¹©Æ£¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤²áµî¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¡¢¶åÎ¶¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¡£¹©Æ£¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï⼀ÂÎÃ¯¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢Âç´ë¶È¡¦¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤áÎá»Ò¤Ë¶á¤Å¤¯¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¡¢¼Ø¾Â¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¶åÎ¶¤Î³¹¤òÄ´¤Ù¤ë¥æ¥¦¥í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó¡Ë¡¢¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊúË¡Ë¡¢ÍÌÌÀ¡ÊÇßß·¡Ë¡¢¾®¹õ¡Ê²ÖÀ¥¡Ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ø¤·¤¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤¬¤É¤¦Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶åÎ¶¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¶á¤¤ÂæÏÑ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Îá»Ò¤È¹©Æ£¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶ºî¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²°¾å¤Ç¶åÎ¶¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤ËÎá»Ò¤È¹©Æ£¤¬ÐÊ¤à»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢8·î¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¡ß¿å¾å¹±»Ê¤¬µÞÀÜ¶á¡ª ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô120ËüÉôÄ¶¤ÎÈý·î¤¸¤å¤ó¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹Ì¡²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡õ¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç4·î¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç±é¤òÇòÀÐÀ²¹á¡Ê·ß°æÎá»ÒÌò¡Ë¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ê¹©Æ£È¯Ìò¡Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë8·î¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¼ç±é¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê·ß°æÎá»ÒÌò¡Ë¤È¿å¾å¹±»Ê¡Ê¹©Æ£È¯Ìò¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¹©Æ£¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¶âµûÃã´Û¤ÎÅ¹°÷¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤Ë¡¢¹©Æ£¤ÎÎø¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îá»Ò¤¬¶öÁ³¤ß¤Ä¤±¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹©Æ£¤È⼀½ï¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»Ñ¤ò¤·¤¿Îø¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤²áµî¤Îµ²±¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¶åÎ¶¤Î³¹¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¡£²áµî¡¦¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢ÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡½¡£
¡¡
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢Îá»Ò¡ÊµÈ²¬¡Ë¤È¹©Æ£¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬²û¤«¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶åÎ¶¤Î³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Îá»Ò¤¬¹©Æ£¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Îá»Ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸ÍÆ»Ñ¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¹©Æ£¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤²áµî¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¡¢¶åÎ¶¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¡£¹©Æ£¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï⼀ÂÎÃ¯¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢Âç´ë¶È¡¦¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤áÎá»Ò¤Ë¶á¤Å¤¯¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¡¢¼Ø¾Â¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¶åÎ¶¤Î³¹¤òÄ´¤Ù¤ë¥æ¥¦¥í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó¡Ë¡¢¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊúË¡Ë¡¢ÍÌÌÀ¡ÊÇßß·¡Ë¡¢¾®¹õ¡Ê²ÖÀ¥¡Ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ø¤·¤¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤¬¤É¤¦Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶åÎ¶¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¶á¤¤ÂæÏÑ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Îá»Ò¤È¹©Æ£¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶ºî¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²°¾å¤Ç¶åÎ¶¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤ËÎá»Ò¤È¹©Æ£¤¬ÐÊ¤à»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢8·î¸ø³«¡£