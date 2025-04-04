¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î´´Éô¿¦°÷¤é¤ò²ò¸Û ¡È¶Ë±¦³èÆ°²È¤Î½õ¸À¼õ¤±¤¿¡É¤ÈÊÆÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¶Ë±¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë½÷À³èÆ°²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î´´Éô¿¦°÷¤é¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¤Ï3Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬NSC¡á¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î´´Éô¤é6¿Í¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ò¸Û¤ÎÄ¾Á°¡¢¡Ö¶Ë±¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë½÷À³èÆ°²È¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÈÃéÀ¿¿´¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¹¤ë¿¦°÷¤Î¥ê¥¹¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°¦¹ñ¼Ô¤À¡£Èà½÷¤Ï½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤È¤¤É¤¡¢¤½¤Î½õ¸À¤òÊ¹¤¯¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¤Ë¥í¡¼¥é»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢NSC¤Î¿¦°÷¿ô¿Í¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½õ¸À¤Ïº£²ó¤Î²ò¸Û¤È¡ÖÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È±Æ¶Á¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï2001Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤±¢ËÅÏÀ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢µîÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£