英語で「What are you doing?（何してるの？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。

今回は、相手の今の行動や状況を尋ねる表現として使われる「What are you doing?(あなたは何をしていますか?)」の返答フレーズについて解説。「What are you doing?」は日常的によく使われる基本フレーズですが、場面によって適切な返答が異なります。覚えておくと役立つ返答フレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「何してるの?」の返答フレーズ3選

「What are you doing?(何してるの?)」と聞かれたとき、どのように返していますか? 「Nothing(何もしてないよ)」だと、会話も弾まず味気ないですよね。今回はネイティブが自然に使う表現をいくつか紹介します。

【1】Just chilling. 「のんびりしているよ」

【解説】「chilling」は「リラックスする」「のんびりする」という意味です。友達との会話でよく使われ、特に何もしていないけれど落ち着いて過ごしているときによく使われます。ネイティブも頻繁に使う表現です。

【2】Not much. 「特に何も(していないよ)」

【解説】「not much」は「特に何もない」「大したことはしていない」という意味で、家族や友達同士の会話でよく使われます。同じ意味で「Nothing much.」という表現もよく使われるので、一緒に覚えておきましょう。

【3】Kinda relaxing. 「ちょっとリラックスしてる」

【解説】「kinda」は「kind of」の略で「ちょっと」「まあまあ」というニュアンスがあります。完全にリラックスしているわけではないけれど、くつろいでいる感じをやんわり伝えたいときに使える表現です。

