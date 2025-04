2月に開催されたグラミー賞授賞式のレッドカーペットに登場、全裸ドレスで注目を集めたビアンカ・センソリ。その直後にカニエ・ウェストとの破局したという噂が浮上していたが、どうやら噂は正しかったよう。カニエ本人が新曲の中で認めている。

今週、ニューアルバム『WW3』をリリースしたカニエ。ジャケットにナチスドイツのシンボルである鉤十字がデザインされていることで激しい物議を醸しているが、収録曲の中には妻の名前からタイトルをとった「BIANCA」という楽曲がある。

カニエはこの曲の中で「俺のベイビーが逃げ出した/その前に彼女は俺を入院させようとした/病院には行かない。だって俺は病気じゃないから。俺にはわからない(My baby she ran away / But first she tried to get me committed / Not going to the hospital ’cause I am not sick I just do not get it)」とラップ。さらに「彼女はパニックの発作を起こした。俺のツイートが気に入らないみたいだ/ビアンカが戻ってくるまで俺は一晩中起きている。眠らない/彼女がどこにいるのか、本当にわからない(She’s having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted / Until Bianca’s back I stay up all night I’m not going to sleep / I really don’t know where she’s at)」と歌い、ビアンカが彼の元を出て行ったことを認めた。

これまで報じられていた関係者の証言によると、ビアンカはカニエの人種差別的なツイートやナチスドイツを支持する行動に動揺、我慢の限界に達していたという。歌詞にあるパニックの発作はその流れで起こしたと見られている。

カニエは楽曲の中で、ビアンカが彼の車に乗って逃げ出したと主張。アプリを使ってその車の行方を追っていると歌っている。ちなみにビアンカはこの歌詞が公になる数日前にインスタグラムを更新。ほぼ全裸でローラースケートに挑戦する姿の別ショットを投稿していた。カニエがビアンカの行方を突き止めるのか、そのとき何が起きるのか、2人の今後の展開に注目が集まっている。