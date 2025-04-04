¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4/¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÊüÁ÷¡ª¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¤òÃÏ¾åÇÈ¿¼Ìë/BSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷
4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á10»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¡Ê1977Ç¯¡¦ÊÆ¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅÁÀâÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºî¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè2ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡¿Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤È¡¢Âè3ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É6¡¿¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÏ¾åÇÈ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°2»þ10Ê¬¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë¡Ë¡¢5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°2»þ10Ê¬¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë¡Ë¤«¤é¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡¢4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ24Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ü¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù
ÍÚ¤«ÈàÊý¤Î¶ä²Ï·Ï¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¤Ò¤í¤²¤é¤ì¤ëÁ±¤È°¤ÎÁÔÂç¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1977Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¡ÊÆüËÜ¸ø³«¤Ï1978Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¸å¤ËËÜºî¤ÎÁ°¾Ï¤È¤Ê¤ë3Éôºî¡Ê¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Á3¡×¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»ö¤«¤é¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤È¿·¤·¤¯¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤ÇÎòÂå2°Ì¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊIMDbÄ´¤Ù¡Ë¡£
µð¾¢ ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë±é¤¸¤ë¡È¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡É¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É±é¤¸¤ë¡È¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡É¡¢¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼±é¤¸¤ë¡È¥ì¥¤¥¢É±¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥í¥¤¥É¥³¥ó¥Ó¤ÎC-3PO¤ÈR2-D2¡¢¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¡£
CG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µðÂç¥»¥Ã¥È¤äÄ¶ÀºÌ©¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÌÏ·¿¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÆÃ»£±ÇÁü¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò°µÅÝ¡ª±Ç²è»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¤À¡£
¡ÚÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
¡ü¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡¿À¼¡§ÅçÅÄÉÒ¡Ë
º½Çù¤ÎÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤Ç¿å¤ò½¸¤á¤ëÇÀ²È¤Î¥é¡¼¥º²È¤ËÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¡£¸Î¶¿¤òµî¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï±§Ãè¤ØÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÀ²È¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿2ÂÎ¤Î¥É¥í¥¤¥É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶ä²ÏÀïÁè¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¿È¤òÅê¤º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥«¥¤¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡Ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¿À¼¡§°ëÉôÊÙ¡Ë
±§Ãè°ì¤Î²÷Â®¤ò¸Ø¤ë²ßÊªÁ¥¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤ÎÁ¥Ä¹¡£Á°¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¯¤¸¤ê¡¢°Å¹õ³¹¤Î¥Ü¥¹¡¢¥¸¥ã¥Ð¡¦¥¶¡¦¥Ï¥Ã¥È¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì©Í¢¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤º¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥¯¤È¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡ü¥ì¥¤¥¢É±¡Ê¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¿À¼¡§¹âÅç²íÍå¡Ë
Ê¿ÏÂ¤ÊÏÇÀ±¥ª¥ë¥Ç¥é¥ó½Ð¿È¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡£¥Ù¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥¬¥ÊÁíÆÄ¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¶ä²Ï³ÆÃÏ¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸µÏ·±¡µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Äë¹ñ¤Î°µÀ¯¤Ë¿´¤òÄË¤áÌ©¤«¤ËÈ¿Íð·³¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¤é¤¬Äë¹ñ·³¤ÎÈëÌ©¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÄÉÀ×¤µ¤ì¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ü¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥á¥¤¥Ò¥å¡¼¡Ë
¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤ÎÉûÁà½Ä»Î¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥¦¡¼¥¡¼¡£ÅÛÎì¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤º¡¢°ÊÍè¥½¥í¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£²øÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¿´¤¬¹¤¯¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ï¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥®¥Í¥¹¡¿À¼¡§Ç¼Ã«¸çÏ¯¡Ë
¹ÄÄë¤È¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¡ã¥¸¥§¥À¥¤¼í¤ê¡ä¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥¸¥§¥À¥¤µ³»Î¡£¥¯¥í¡¼¥óÂçÀïÃæ¤Ï¶¦ÏÂ¹ñ·³¤Î¾·³¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥ì¥¤¥¢¤ÎÉã¥ª¡¼¥¬¥Ê¤ò±ç½õ¤·¤¿¡£ÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤Ç±£ÆÛÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢R2-D2¤Î±¿¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±þ¤¨¡¢Àï¤¤¤ËÉë¤¯Æ»Ãæ¤Ç¥ë¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î·±Îý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡üC-3PO¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¿À¼¡§ÌîÂôÆáÃÒ¡Ë
Îéµ·ºîË¡¤È³°¸òµ·Îé¡¦´·½¬¡Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¥É¥í¥¤¥É¡£600Ëü¸ì¤â¤Î±§Ãè¸À¸ì¤ËÀºÄÌ¤·¡¢ÁêËÀR2-D2¤ÎÅÅ»Ò²»¤ÎÄÌÌõ¤â¤¹¤ë¡£R2-D2¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¶ä²ÏÀïÁè¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡üR2-D2¡Ê¥±¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ë
Î×µ¡±þÊÑ¤ÇºÍÃÎ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¢¥¹¥È¥í¥á¥¯¡¦¥É¥í¥¤¥É¡£±§ÃèÁ¥¤ÎÀ°È÷»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤â¡¢ÀïÆ®µ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÊäº´¤âÈ´·²¡£¥ì¥¤¥¢É±¤¬Â÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¿Íð·³¤ÈÄë¹ñ·³¤ÎÀïÆ®¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤ØÃ¦½Ð¤·¤¿¡£À³Ê¤Ï¥¬¥ó¥³¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤ê²°¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¡£ÁêËÀ¤ÎC-3PO¤ò¤¤¤Ä¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡³£¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£
¡ü¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¦¥º¡¿À¼¡§ÂçÊ¿Æ©¡Ë
¡ã¥·¥¹¤Î°Å¹õ¶ª¡ä¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¶ä²ÏÄë¹ñ¤Î°¤Î¸¢²½¡£¹ÄÄë¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÊ¿ÏÂ¤Î¼é¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Î¤ò¼¡¡¹¤È»¦³²¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÜ¤ê¡¦Áþ¤·¤ß¡¦¹¶·âÀ¤Ëº¬º¹¤¹¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î°Å¹õÌÌ¤ò»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¶ì¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Å¨¤ÎÈ¿Íð·³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£Êý¤ÎÄë¹ñ·³¤«¤é¤â¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤äÀïÆ®µ¡¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¡Ê1977ÊÆ¡Ë
¢¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹ ¢¡À½ºî¡§¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ä
¢¡²»³Ú¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º
¢¡½Ð±é¡Ê¡ËÆâ¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØ
¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡§¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡ÊÅçÅÄÉÒ¡Ë
¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡§¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê°ëÉôÊÙ¡Ë
¥ì¥¤¥¢É± ¡§¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê¹âÅç²íÍå¡Ë
¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡§¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥®¥Í¥¹¡ÊÇ¼Ã«¸çÏ¯¡Ë
¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¦¥º¡ÊÂçÊ¿Æ©¡Ë¡¿¢¨¸¶¸ìÈÇ¡Ò¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¢¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ó
C-3PO¡§¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡ÊÌîÂôÆáÃÒ¡Ë
R2-D2¡§¥±¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼
¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥á¥¤¥Ò¥å¡¼
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Äë¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤«¤é20¿ôÇ¯¤Î»þ¤¬Î®¤ì¤¿º¢¡¢º½Çù¤ÎÏÇÀ±¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤ÇÇÀÉ×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥®¥Í¥¹¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¥¸¥§¥À¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥ë¡¼¥¯¤Ë¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤ÏÄë¹ñ·³¤ÈÈ¿Íð·³¤ÎÀïÆ®¤ä¡È¥Õ¥©¡¼¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÊó½·¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡Ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÉÒÏÓ¤Î±§ÃèÁ¥Áà½Ä»Î¤ÈÈà¤Î¥¦¡¼¥¡¼Â²¤ÎÁêËÀ¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äë¹ñ·³¤ÎÁíÅý¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµðÂçÍ×ºÉ¥Ç¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¤«¤éÈ¿Íð·³¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ì¥¤¥¢É±¡Ê¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¤ò½õ¤±½Ð¤¹¤¿¤áÆ±·³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ö¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://kinro.ntv.co.jp