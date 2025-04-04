¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏSixTONESµþËÜÂç²æ¤¬ÅÐ¾ì¡ª»ÖËã¤µ¤ó¤Î¸ÅÌ±²È²þÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤â
º£Æü4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡£
¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤Î¸ÅÌ±²È²þÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÖËã¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿Þ½ñ´Û²þÁõ¤¬Çú¿Ê¡ª¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÇ¼²°¤À¤Ã¤¿·úÊª¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹©Ë¡¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¿Þ½ñ´Û¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¹ÂÃ¼½ßÊ¿¤¬³ÆÃÏ¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ò½ä¤ë´ë²è¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼÷»Ê¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍ½»»2,000±ß¤Ç³ÆÃÏ¤Î³¤¤ÇºÎ¤ì¤ë½Ü¤Î¿©ºà¤ËÀå¸Ý¡£·ã¥ì¥¢¿©ºà¤âÅÐ¾ì!?
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¤è¤êµþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤È¡¢Ï¯ÆÉ·à¡Ø¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó ¸ÅÌ±²È²þÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
²þÁõºî¶È¤¬¿ÊÅ¸¡ªÇ¼²°¤ò²þÁõ¤·¤Æºî¤ë¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ÏÀ¾ÍÎÉ÷¤ÎÀÐ¾ö¤òÀßÃÖ¡£¥â¥ë¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀÐ¾ö¤ò1Ëç1ËçÃúÇ«¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ²°º¬¤Î¤Ò¤µ¤·¤ò¿¤Ð¤¹ºî¶È¤Ç¤Ï´ûÂ¸¤ÎÂç¤¤Ê´ÝÂÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÌÚºà¤â»È¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î¹©Ë¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë»ÖËã¤µ¤ó¤âÂçËþÂ!?
¢£¹ÂÃ¼½ßÊ¿ Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼÷»Ê
²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¹ÂÃ¼¤¬³ÆÃÏ¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¿·´ë²è¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼÷»Ê¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª1Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤2,000±ß¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡£
¾®ÅÄ¸¶¤Ç¤Ï¥Ó¥¹¥È¥íÉ÷¤Î°Û¿§¼÷»ÊÅ¹¤Ç¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢È¢º¬¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¾ÂÄÅ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü1É¤¤·¤«¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¿¼³¤µû¤¬ÅÐ¾ì¡©
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ê郄ÃÏWEEK¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¤â¡ÖGolden SixTONES¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ê郄ÃÏWEEK¡×¤Ë»²²Ã¡ªÊüÁ÷Ãæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë郄ÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¡Ë ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Àµ²ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µµ»ö¤Ë¤Æ¡£
https://www.ntv.co.jp/sixtones/articles/4726nxy86je6cewhuurj.html